郭台銘愛店爆金錢糾紛！「金春發牛肉店」闆娘告兒占5000餘萬營收

鴻海創辦人郭台銘愛吃的「金春發牛肉店」台北承德店，爆出經營者母子金錢糾紛。（圖擷自Google街景）

2025/04/19 13:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘愛吃的「金春發牛肉店」台北承德店爆出母子糾紛！經營人陳蔡婦人自2007年起委託兒子代管店內營收，13年來累計5271萬4984元，沒想到她將要退休時向兒子索取被拒絕，一氣之下提出告訴，士林地方法院判處兒子應全額返回款項，並支付年息5％利息。

綜合媒體報導，陳蔡婦人主張自己是金春發牛肉店承德店實際經營者，將營業收入交由兒子代收並存入合作金庫、元大銀行帳戶，13年來每年平均營收超過405萬元，沒想到卻被兒子占有。

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陳蔡婦人的兒媳以「參加人」的身分參與訴訟時，指稱婆婆多年前已把店面交給兒子，實際經營者是她丈夫才對，由於自己和丈夫正在協商離婚，因此她認為婆婆和丈夫是在刻意透過訴訟掏空財產，讓她失去剩餘財產分配權利。

不過，陳蔡老婦的兒子出庭時當庭認錯，法官指出其配偶發言依法不具效力，既然兒子已承認債務，因此判處應償還全部款項且核准假執行，陳蔡婦人可立即聲請強制執行。

據了解，「金春發牛肉店」創立於1897年，深受政商名流喜愛，包括鴻海創辦人郭台銘、潤泰集團總裁尹衍樑等人，皆為金春發座上常客。

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