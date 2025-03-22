前助理告別式現場掛「葉元之莫進」 吳崑玉爆：就是遺孀寫的

國民黨立委葉元之辦公室前助理方旭過世，日前他的告別式現場赫然出現「汪喵都歡迎，葉元之莫進。離塵遠遊去，慣老闆俱燼」掛軸。（讀者提供）

2025/03/22 12:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葉元之辦公室前助理方旭過世，日前他的告別式現場赫然出現「汪喵都歡迎，葉元之莫進。離塵遠遊去，慣老闆俱燼」掛軸，外界議論告示出自何人之手，政治評論員吳崑玉昨（21）日在節目中表示：「這個就是他（方旭）太太寫的！」

葉元之日前傳出「慣老闆」爭議，政治評論員吳崑玉爆料方旭生前遭言語羞辱，生病後請假遭到辭退，直到病逝葉元之都不聞不問。當日方旭告別式現場政壇大咖雲集，沒想到入口處就立著「汪喵都歡迎，葉元之莫進。離塵遠遊去，慣老闆俱燼」的掛軸告示。當時，吳崑玉也在臉書PO出照片表示「一切盡在不言中」。

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昨日在政論節目《新台灣加油》中，主持人許貴雅表示，當時大家就在想，不管是誰做的這個掛軸，家屬如果沒有同意的話，絕對不會放在門口入口處，並詢問吳崑玉是否了解狀況。對此，吳崑玉也直接回應：「這個就是他太太寫的」。

吳崑玉表示，方旭的太太是《中央社》記者，那時每個人第一句話都會問這是怎麼回事？方旭的太太就把故事講一遍，講完就哭一遍，這是家屬的心情。吳崑玉並指出，又因為葉元之一路否認，壓力都落到她身上。告別式當天，她知道記者會來問她，但她真的不想講話，於是就放了掛軸表明立場，表達了對葉元之的痛恨。吳崑玉還說，當時有很多深藍的朋友勸不要這樣子（放掛軸），但她不管，就是要表達立場。

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