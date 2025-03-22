為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    生活不好過！被註銷身分證去中國開道館 李東憲近期慘況曝

    李東憲2023年參加在南韓舉辦的「亞太壯年運動會」跆拳道項目奪得銅牌，當時他身穿「TPE」字樣隊服，竟在頒獎台上高舉中國五星旗。（擷取自微博）

    李東憲2023年參加在南韓舉辦的「亞太壯年運動會」跆拳道項目奪得銅牌，當時他身穿「TPE」字樣隊服，竟在頒獎台上高舉中國五星旗。（擷取自微博）

    2025/03/22 11:35

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在2023年亞太壯年運動會中，奪得跆拳道項目銅牌的台灣選手李東憲因領獎時高舉五星旗遭網友撻伐，他也在今年因持有中國身分證被註銷台灣身分。但近期李東憲上直播時，自爆在中國開的道館已經虧了70萬，現在只招到7個學生，連房租水電都不夠。

    來自台南的李東憲，2023年參加在南韓舉辦的「亞太壯年運動會」跆拳道項目奪得銅牌，當時他身穿「TPE」字樣隊服，竟在頒獎台上高舉中國五星旗，甚至在受訪時聲稱「做為中國人，非常驕傲自豪」，引發台灣網友撻伐。今年他因在電話中向「閩南狼」陳柏源自爆已拿到中國身分證，而被註銷台灣身分。

    民視新聞報導，李東憲在上直播上自爆，自己在中國開設的道館只招收到7名學生，目前連水電及房租、教練費都不夠，入不敷出還虧了70萬。有中國網友要李東憲趕快賺錢買房，他則回應「賺錢養道館，買房就不用了」。

    李東憲稱開設道館虧錢。（擷取自微博）

    李東憲稱開設道館虧錢。（擷取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播