生活不好過！被註銷身分證去中國開道館 李東憲近期慘況曝

李東憲2023年參加在南韓舉辦的「亞太壯年運動會」跆拳道項目奪得銅牌，當時他身穿「TPE」字樣隊服，竟在頒獎台上高舉中國五星旗。（擷取自微博）

2025/03/22 11:35

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在2023年亞太壯年運動會中，奪得跆拳道項目銅牌的台灣選手李東憲因領獎時高舉五星旗遭網友撻伐，他也在今年因持有中國身分證被註銷台灣身分。但近期李東憲上直播時，自爆在中國開的道館已經虧了70萬，現在只招到7個學生，連房租水電都不夠。

來自台南的李東憲，2023年參加在南韓舉辦的「亞太壯年運動會」跆拳道項目奪得銅牌，當時他身穿「TPE」字樣隊服，竟在頒獎台上高舉中國五星旗，甚至在受訪時聲稱「做為中國人，非常驕傲自豪」，引發台灣網友撻伐。今年他因在電話中向「閩南狼」陳柏源自爆已拿到中國身分證，而被註銷台灣身分。

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民視新聞報導，李東憲在上直播上自爆，自己在中國開設的道館只招收到7名學生，目前連水電及房租、教練費都不夠，入不敷出還虧了70萬。有中國網友要李東憲趕快賺錢買房，他則回應「賺錢養道館，買房就不用了」。

李東憲稱開設道館虧錢。（擷取自微博）

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