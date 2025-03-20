逆轉！金髮Yuki沒證照「穿EMT制服」救溺水男童 台中消防局要查了

台中市消防局態度轉變，研擬調查Yuki（紅圈處）穿EMT制服到急救現場，是否違反「緊急醫療救護法」。（記者張瑞楨攝自臉書）

2025/03/20 22:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕身穿EMT（緊急救護技術員）制服與短裙，男扮女裝的Yuki，被質疑亂入急救現場亂按溺水男童，這名男童送醫不治，台中市消防局則是力挺他，今天下午還召開記者會，指他熱心助人並無違法疑慮。不過，傍晚消防局態度轉變，將研擬調查他身穿EMT制服到急救現場，是否違反「緊急醫療救護法」。

台中市鄭姓男童16日洗澡時溺水，中市消防局救護員馳抵，卻有身穿EMT制服與短裙，戴金色假髮、男扮女裝，自稱是Yuki的男性，尾隨3位消防局救護員進入鄭宅，為男童CPR，男童之後送醫不治。鄭父強烈質疑他是「假義消」，亂入對兒子肚子亂壓達三分鐘，網友也質疑他沒有EMT證照，也不是義消，卻常現身災難現場，可能要營造「急救英雄」形象。

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台中市消防局今天下午開記者會力挺Yuki，認為他施救手法專業又熱於助人，沒有法律責任。消防局醫療指導醫師召集人、亞大醫院急診部主任鍾侑庭說，從急救影片看來，他的CPR按壓熟練且沒有遲疑，當時也有高級救護技術員在旁指導，嬰童體型腹部比胸部大，按壓「角度可能有點跑掉」，但消防局認為尚符合標準。

不過，消防局傍晚態度有變，緊急救護科長劉忠和說，Yuki當時雖身穿EMT制服，但沒謊稱是消防隊員或救護員，這次急救並未違法。但他穿著有EMT的制服，到急救或災難現場，是否違反「緊急醫療救護法」，非救護技術員不得使用救護技術員名稱，消防局將研擬調查。

「緊急醫療救護法」第28條規定，非救護技術員不得使用救護技術員名稱，違者可處5000至2萬5000元罰鍰。

中市消防局研擬調查Yuki（右）身穿EMT制服到急救現場，是否違反「緊急醫療救護法」。圖為他跟著消防局救護員（左）進入鄭宅畫面。 （記者張瑞楨翻攝）

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