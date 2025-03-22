遺孀控先夫請辭當天就退保 害入院無勞保 葉元之回應了

國民黨立委葉元之。（資料照）

2025/03/22 19:31

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨籍立委葉元之被控刁難方姓助理（已故）請病假，助理家屬日前在告別式門口擺出「汪喵都歡迎、葉元之莫進」立牌。遺孀今（22日）透過臉書指控，葉元之1月10日接獲「肉眼可見不舒服」的助理請辭，馬上允准並在當天退保，使方姓助理1月13日進醫院「完全處在無勞保狀態」。葉元之回應，勞健保並非由他負責，而是交給立法院處理。

助理遺孀表示，「請假不扣薪水的暖心老闆（指葉元之）」，1月10日在「看起來蒼白，肉眼可見不舒服」的方姓助理再次請辭時，馬上就同意請辭。

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助理遺孀說，正常情況下，「暖心老闆」應會請看起來不舒服的員工趕快去看病、回家休息，「星期六、日睡個兩天再說」，但「真實結局是：暖心老闆1月10日當天把『肉眼可見不舒服』的員工退保。1月13日進醫院就沒出院的員工（指方姓助理）完全處在無勞保狀態」，她相信台北市勞動檢查處會看到退保紀錄。

葉元之回應，他並未辭退方姓助理，真實情況是方姓助理曾因工作因素多次請辭，包含口頭請辭，元旦時也曾傳LINE以文字請辭、打算翌日起不出勤，他請其他助理協助溝通，經達成共識，方姓助理任職到葉元之找到人力替補為止；1月10日，方姓助理前來請辭，他不想勉強對方，故予同意，辦好離職就將離職單送交立法院處理，「勞健保不是我負責／處理的」。

針對方姓助理身體狀況，葉元指說，方姓助理任職半年時間內，雖知方姓助理有時會去看病，但健康狀況在他與其他助理看來「差不多都是那樣」，是否有疾病他們無從得知，1月10日看起來是有較為不適，但目視並未感覺到「很嚴重」，無從預料方姓助理離職不久就住院、過世，他跟其他助理聞訊後都非常震驚。

至於方姓助理相關遭辭退／請辭說法，葉元之指出，最初傳為方姓助理躺在床上請假遭他辭退，如今說是來找他請辭，家屬前後認知已有出入，尊重家屬的認知與感受，「如果有機會可以取得她的諒解，當然是希望取得這個機會」。

對於勞檢調查相關質疑，葉元之說，勞檢需要資料都會盡量提供，希望儘早做出結果、公布、釐清外界疑慮。

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