批民進黨只會情勒收惡罷連署書 廖偉翔籲：蒐集電費單寄總統府

廖偉翔反惡罷，批評中央能源政策錯誤、漲電價，他提議一起蒐集電費單起寄到總統府，讓賴清德看到人民的憤怒。（記者蔡淑媛攝）

2025/03/22 19:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕藍白聯手發起「惡罷退散平安大會」直播宣講活動，首場在今天下午登場，力挺國民黨立委廖偉翔。廖偉翔喊話反惡罷，在野黨立委通過福利民的法案、為地方爭取預算，民進黨只會情勒、政治詐騙，到處蒐集罷免連署書；而中央能源政策錯誤、漲電價，他提議，一起蒐集電費單寄到總統府，讓賴清德看到人民的憤怒。

廖偉翔批評民進黨的救災政治學是「在路上永遠不會到」，新光三越氣爆時，他在現場直播提醒大家不要靠近，民進黨側翼亂出征，批他蹭災難，指市長盧秀燕無心救災；但高雄氣爆發生，有人在按摩，在路上永遠不會到，民進黨一直說要修法的財劃法、公益揭弊者保護法等，被丟在路上沒修法，從未走到終點，

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全台大罷免如火如荼，藍白聯手發起「惡罷退散平安大會」直播宣講活動，今天下午在國民黨台中市黨部登場，民眾黨前立委蔡壁如擔任惡罷退散志工隊團長，邀請立法委員謝龍介、羅智強及前立委鄭麗文等人宣講。

藍白聯手發起「惡罷退散平安大會」直播宣講活動，首場今天下午在國民黨台中市黨部登場，力挺藍委廖偉翔。（記者蔡淑媛攝）

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