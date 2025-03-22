為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批民進黨只會情勒收惡罷連署書 廖偉翔籲：蒐集電費單寄總統府

    廖偉翔反惡罷，批評中央能源政策錯誤、漲電價，他提議一起蒐集電費單起寄到總統府，讓賴清德看到人民的憤怒。（記者蔡淑媛攝）

    廖偉翔反惡罷，批評中央能源政策錯誤、漲電價，他提議一起蒐集電費單起寄到總統府，讓賴清德看到人民的憤怒。（記者蔡淑媛攝）

    2025/03/22 19:36

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕藍白聯手發起「惡罷退散平安大會」直播宣講活動，首場在今天下午登場，力挺國民黨立委廖偉翔。廖偉翔喊話反惡罷，在野黨立委通過福利民的法案、為地方爭取預算，民進黨只會情勒、政治詐騙，到處蒐集罷免連署書；而中央能源政策錯誤、漲電價，他提議，一起蒐集電費單寄到總統府，讓賴清德看到人民的憤怒。

    廖偉翔批評民進黨的救災政治學是「在路上永遠不會到」，新光三越氣爆時，他在現場直播提醒大家不要靠近，民進黨側翼亂出征，批他蹭災難，指市長盧秀燕無心救災；但高雄氣爆發生，有人在按摩，在路上永遠不會到，民進黨一直說要修法的財劃法、公益揭弊者保護法等，被丟在路上沒修法，從未走到終點，

    全台大罷免如火如荼，藍白聯手發起「惡罷退散平安大會」直播宣講活動，今天下午在國民黨台中市黨部登場，民眾黨前立委蔡壁如擔任惡罷退散志工隊團長，邀請立法委員謝龍介、羅智強及前立委鄭麗文等人宣講。

    藍白聯手發起「惡罷退散平安大會」直播宣講活動，首場今天下午在國民黨台中市黨部登場，力挺藍委廖偉翔。（記者蔡淑媛攝）

    藍白聯手發起「惡罷退散平安大會」直播宣講活動，首場今天下午在國民黨台中市黨部登場，力挺藍委廖偉翔。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播