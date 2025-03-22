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    不看好罷免二階連署過關 廖偉翔：自己應不會進投票階段

    國民黨支持者喊「出來投不同意」，立委廖偉翔表示，自己可能不會進入罷免投票階段。（記者黃旭磊攝）

    國民黨支持者喊「出來投不同意」，立委廖偉翔表示，自己可能不會進入罷免投票階段。（記者黃旭磊攝）

    2025/03/22 18:59

    〔記者黃旭磊／台中報導〕惡罷退散志工團下午在國民黨台中市黨部舉辦「惡罷退散・平安法會」，台中市藍委廖偉翔等人輪流上台宣講，由於中四選區罷團仍在進行二階罷免廖偉翔連署，並未獲中選會同意進入三階投票，在場民眾卻高喊「出來投不同意」，對此，廖偉翔在散場後受訪表示，自己可能不進入三階投票階段，多數民眾會誤以為要不出來投票是對的。

    「惡罷退散・平安法會」由時事評論Youtuber歷史哥李易修主辦，從今天下午3時半進行到5時許，台北市藍委羅智強、立委謝龍介、惡罷退散志工隊總團長蔡壁如及前立委鄭麗文輪流宣講，藍營支持者群情激憤，經羅智強怒喊，「台灣人怎麼辦，出來投不同意」、「出來投不同意，就是罷免賴清德」，拜託選民出門投票、反對罷免廖偉翔。

    台中第四選區罷團「展翅廢翔」，持續進行二階罷免廖偉翔連署，最快在4月底才能將連署書送到中選會，國民黨支持者卻提前宣布要在三階罷免投票出來投下「不同意」。對此，廖偉翔說，宣講主軸是「反惡霸」，民眾可能不了解進入二、三階段期程，誤以為不出來投票才是對的。

    廖偉翔說，不管支持誰，大家都要出來投票，避免一個立委就這樣被罷掉了，自己也可能不進入三階投票，面對全台灣惡意罷免，就是要在投票階段，投下「不同意」罷免選票。

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