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    東加規模7.3強震觸發海嘯警報 專家曝對台影響

    大洋洲島國東加外海發生規模7.3強震。（擷取自美國地質調查局；本報合成）

    大洋洲島國東加外海發生規模7.3強震。（擷取自美國地質調查局；本報合成）

    2025/03/31 00:26

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大洋洲島國東加週日（30日）晚間發生芮氏規模7.3的強震，震央在塔布島東北方外海。我國氣象署第一時間發布海嘯消息，不過地震測報中心主任吳健富表示，台灣民眾無須過度擔心。

    本月28日緬甸才發生規模8.2的超強地震，造成慘重災情，引發國際關注。今晚8點多東加又發生規模7.3的強震，美國太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）後續發出海嘯警報，我國氣象署也在30日晚間8點30分發布海嘯消息，近日有關地震的國際新聞頻傳，讓不少台灣民眾相當擔憂。

    不過根據《NOWnews今日新聞》報導，地震測報中心主任吳健富表示，東加群島本來就是地震好發帶，只要規模達到7以上且深度又淺，就容易引起海水波動，太平洋海嘯警報中心中心基於防災考量，向周邊國家發布海嘯資訊，台灣被列為「不受影響區域」，氣象署發布的海嘯資訊並非警報，民眾不用過度擔憂。

    由於東加群島上人口較少，目前暫未傳出災情。氣象署的海嘯資訊，已於30日晚間9點27分解除。

    氣象署30日晚間8點30分發布海嘯消息。（圖翻攝自中央氣象署地震測報中心）

    氣象署30日晚間8點30分發布海嘯消息。（圖翻攝自中央氣象署地震測報中心）

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