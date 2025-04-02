中市6選區罷免藍委連署激戰！中四五六突破2萬 中二中三告急

台中6個罷團宣告罷免連署份數，呼籲選民支持罷免連署。（記者蔡淑媛攝）

2025/04/02 15:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免二階連署倒數計時，台中市6個選區公民罷團今天舉行聯合記者會，中四、五、六均宣佈突破罷免連署2萬份，中八選區也突破一萬份，跨過法定第二階段門檻的一半，但中二收到8000份、中三為5000份，距離目標都不足，中市議會民進黨團總召王立任率領議員共同支持罷免藍委行動，呼籲選民趕在不到30天的期限，加緊連署、捍衛台灣民主。

連署不要停，台灣才會贏！連署簽起來，台灣有未來！中市第二、三、四、五、六、八等罷團「解嚴行動」、「中三拒瓔」、「展翅廢翔」、「斷健行動」、「敲鑼行動」、「一罷擊臣」，今天在中五罷免連署站「豪成宮」宣告罷免連署份數。

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中二選區罷免連署破8000份、中三選區破5000份，市區罷團中四、中六破2000份，中五則逾2萬1000份，中八選區也在昨天突破10000份，6個罷團號召凝聚支持力量，共同拉抬台中各區罷免團體氣勢，推進全台罷免運動。

中四、中五及中六罷團表示，罷免連署連署突破2萬份，但是距離罷團自設目標仍遠遠不足，希望趕在清明連假增設連署攤位加快進度，中四活動參加前50名會贈送四叉貓提供的罷免令旗。

中二、三、八罷團表示，罷免是守住台灣的機會，由於選區範圍較大，志工不足，將加強廣告車跑大面積的宣傳催票，並將於4月4日迎接媽祖遶境求平安為訴求，聯合所有罷團沙鹿的鹿寮商圈舉辦迎接媽祖活動，讓更多信眾看到罷免團體的決心。

王立任表示，感謝公民罷團站出來實現公民權，汰除不適任立委，台中這幾年，很多事在市長盧秀燕用高民調假象，掩蓋公民聲音，現在公民站出來了，民代是公民最大的後盾，民進黨的黨公職及民代加入一起讓罷免願望實現，讓六區罷免都能成案，台灣才能有未來，有更好的民代，不再亂刪預算，讓國家建設前進。

今天活動包括台中市民進黨議員王立任、周永鴻、陳淑華、謝佳宜、陳俞融、黃守達、陳雅惠、謝家宜議員以及前議員張耀中，議員曾朝榮、鄭功進也分別派出服務處主任曾咨耀、鄭紹頡；蔡耀頡、張家銨也派出助理力挺，罷團現場也為王立任披上羽織，展現罷團捍衛民主的決心。

中市議會民進黨團總召王立任率議員參與藍委罷團記者會，宣示支持。（記者蔡淑媛攝）

中五罷團發言人「台中衣美局」宣佈罷免連署連署突破2萬份，但距離目標不足，連假期間緊鑼密鼓擺攤收件。（記者蔡淑媛攝）

中六罷團宣佈連署收件破2萬，離目標4萬不足，受到東區新光市場攤位被撒影響，將廣佈設攤及發動小蜜蜂收件，罷免旗幟和令旗都可申請宣傳。（記者蔡淑媛攝）

中四罷團表示，罷免連署連署突破2萬份，但是距離罷團自設目標仍遠遠不足，希望趕在清明連假增設連署攤位加快進度，中四活動參加前50名會贈送四叉貓提供的罷免令旗。（記者蔡淑媛攝）

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