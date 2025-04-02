美將宣布對等關稅 賴清德：已全面整備、尋求制勝之道

美國總統川普當地時間2日將公布對等關稅措施，兼任民進黨主席的總統賴清德今在中常會表示，行政團隊已整備全面因應方案。（民進黨提供）

2025/04/02 15:48

〔記者陳昀／台北報導〕美國總統川普當地時間2日將公布對等關稅措施，兼任民進黨主席的總統賴清德今在中常會表示，行政團隊已整備全面因應方案，政府有明確的戰略目標，更有具體、全面且涵蓋各產業的政策及工作方向，台灣有穩固的基礎即堅強的實力，只要大家攜手同心，必能站穩腳步、尋求致勝之道。

賴清德指出，美國預計在台灣時間明天清晨推出以國家為基礎的相關關稅計畫，相信國人都很關注，行政團隊已經針對各種可能的稅率與措施，進行不同情境的模擬，推估可能的衝擊與影響，來整備全面的因應方案。

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賴清德表示，面對迅速變動的國際局勢，行政團隊和國安團隊，會持續掌握最新情勢，確保國家利益、與經濟金融的穩定及發展，也會持續與美方密切溝通協調，維護企業的公平競爭地位；對於可能受到衝擊影響的產業，政府也會給予支持與協助。

賴清德重申，我們是世界第21大的經濟體，從全球的角度來看，台灣的整體國力，讓我們無論是在全球供應鏈，或是維護區域安全，都是不可或缺的重要一員，我們非常願意與所有國際夥伴，共享利益、促進繁榮。

賴清德強調，政府有明確的戰略目標，更有具體、全面且涵蓋農業、工業等各產業的政策及工作方向，來控管風險、回應全體國人的關注與期待。台灣已經有穩固的基礎及堅強的實力，只要大家攜手同心，必定能在變動的局勢中站穩腳步、尋求制勝之道。

此外，賴提到上週五緬甸發生規模7.7強震，造成至少近8千人傷亡、1名國人也在緬甸罹難。政府在第一時間，已經透過駐緬甸與駐泰國代表處，了解當地災情，如有需要，台灣願意提供任何必要協助。我也要提醒在當地旅居的國人，務必保持警覺，注意官方發布的最新資訊，防範後續可能發生的餘震。

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