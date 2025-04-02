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    新北板橋4月8日起停水23小時！ 這些里、1.6萬住戶影響

    新北板橋部分路段將於4月8日上午9點至4月9日上午8點停水。水車及供水站示意圖。（新北水利局提供）

    新北板橋部分路段將於4月8日上午9點至4月9日上午8點停水。水車及供水站示意圖。（新北水利局提供）

    2025/04/02 15:14

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市板橋區南雅南路部分路段將進行管線更生統包工程，將於4月8日上午9點至4月9日上午8點停水，時長共23小時，預計1萬6480戶住戶受到影響。市府水利局提醒民眾儲水，停水期間應關閉馬達電源，若有需要可至13處臨時供水站取水。

    受到此次影響區域有：國光里（僅國光路雙號側全）、建國里、漢生里、民權里、社後里（大仁街單號側以南含周邊巷弄）、民安里、香雅里（大仁街單號側全、南雅西路2段259巷、273巷、287巷含周邊巷弄）、自立里、自強里、光榮里、光華里、留侯里、黃石里、赤松里、挹秀里、流芳里、新興里（僅興義巷全）、湳興里（僅館前西路160~168號含巷弄、南雅西路2段全）。

    市府水利局表示，因實施「板橋區南雅南路PSCP管線更生統包工程」，此次是第2次施工停水，該管線埋設於1976年，因多次破管漏水，影響板橋區居民用水品質，為了穩定供水，台灣自來水公司進行管線汰換施工停水作業。

    水利局指出，已設置13處臨時供水站與水車待命，民眾停水期間如有需要可至供水站取水或聯繫台水公司送水，提醒民眾於停水期間應關閉抽水馬達電源，也督促台水公司盡快復工。如有任何供水問題或因重大事故緊急送水請洽免付費專線1910或台水第十二區管理處：（02）2996-8961。

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