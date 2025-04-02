徐柏岳挺罷遭踢飛官群組指逃官 徐斥：哪個逃官能合法領退休金?

退休飛官「台灣鷹爸」徐柏岳（右）兩個兒子徐以諾（左一）、徐以樂（右二）都踏上軍旅生涯。圖為徐以樂2020年美國西點軍校畢業學成歸國。（資料照，記者陳文嬋攝）

2025/04/02 14:17

〔記者吳哲宇／綜合報導〕退休飛官「台灣鷹爸」徐柏岳昨日公開力挺大罷免，今天卻因此被踢出空軍官校校友群組，更被指曾跳機逃美。對此他駁斥，他當年是因機密國安任務去美，回國馬上就向軍法處報到，現在更合法領退休俸。他說，哪有逃官回國不被法辦、還領退休俸的?

罷徐巧芯領銜人的聯電前榮譽董事長曹興誠，昨日與多名國軍退將召開記者會，呼籲民眾加入大罷免。退役空軍飛官綽號「台灣鷹爸」的徐柏岳，出面公開呼籲五、六年級生要覺醒，支持大罷免。

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但多個軍事粉專隨即轉貼軍中傳言，稱徐某當年曾因相信「1995閏8月」中共要血洗台灣預言，三軍有許多軍人以出國休假為由在國外跳機逃官，空官72期兩位，包括當時在455聯隊的飛官徐柏岳及大漢山戰管的劉姓攔管官均與太太滯美不歸，徐在加州橘縣、劉在德州達拉斯。

而因人數眾多，李登輝政府的國防部在媒體廣播自新專案，只要在期限內前返台投案即不予追究。而這項返國情節軍中所傳不同。有人聲稱徐返國後在桃機直接由憲兵隊帶去作戰司令部交代他滯美期間行蹤等，兩週後就勒令退伍；但也有人說徐繼續服役，在自新期限後才返台的劉姓攔管官，返台後直接送看守所。

對這項傳言，徐柏岳今天受訪澄清：「如果我當時是真的跳機逃官，回台就應該被判軍法才是啊！因當時我有特定任務，也如期如質完成，返台後領取退伍令與退休俸。話只能說到這裡。」

對於他被踢出同學組群，徐也出示社群截圖，並批評「其實他們是恐懼的一群人，寧可自甘為奴也不願意守護自由民主的家園」。他也很高興能脫離該群，因為眾所周知，陸軍是洪門、海軍是青幫，他已脫離學長學弟制的幫派恐懼化管理，接觸到自由，他很高興。

至於群組中的某位同袍言行，他說，他尊敬這位同學，他在學生時代也是非常好的人，但他的信念只有自己知道，他也不能為他的忠誠程度評分，這要他自己講。

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