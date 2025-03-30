大道公生遊學謝神 近200親師生縱走台江16寮拓墾古道

台江大道公生遊學，同學們在布袋嘴寮散步，被三合院門口埕的美麗小黃花，深深吸引。（記者王姝琇攝）

2025/03/30 23:50

〔記者王姝琇／台南報導〕第18屆大道公生遊學30日登場，近200名親師生沿海尾寮溪及台江古道走訪前人拓墾之路、依古禮謝神，沿途訪問耆老，並採集植物花果敲染創作出「我們的愛」。

台南社大台江分校執行長吳茂成表示，每年大道公生日舉辦遊學，已邁入第18年，用步行方式踏溯台江十六寮朝聖之路，探索村落歷史，禮謝守護神，也認識環境生態，體驗村落生活；共有學校社團小台江、水水長安，以及和順國中、安南國中、海東國小、安慶國小攜手完成壯遊挑戰。

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副市長葉澤山表示，台江大道公生遊學行路18年來不間斷，已成為台江地區傳承在地歷史文化精神的重要活動。藉由陪伴孩子行腳，實地探勘認識台江、與過去對話，期待此活動會流傳下去。

海佃國小老師黃靖雅說，小朋友們沿途學習、精神飽滿，大人看了都很感動，是很難得的經驗。長安國小老師翁育民分享，每年台江都在進步，也為大道公生遊學帶來不同感受，更重要的是讓孩子了解台江的傳統，新舊交替過程當中，不要遺忘過去，要從傳統找新靈感，讓台江更進步。

和順國中王苡臻同學說，第1次步行這麼遠，沿途感謝熱情的大廟，準備包子、炒米粉，大家吃得好開心；大家一起欣賞門神等藝術，很難忘，特別是在外塭和濟宮聆聽南管樂，十分好聽。

學生們沿途認識植物生態、採集花草，並用以創作敲染台江文化路徑地圖，也攜手敲染創作「我們的愛」，感謝台江十六寮大廟的支持，小台江同學小朋友說要準備好吃的點心，讓大家難忘，更要感謝父母、老師及志工，一路陪伴完成這趟台江十六寮朝聖之路壯遊。

第18屆大道公生遊學30日登場，近200名親師生沿海尾寮溪及台江古道走訪前人拓墾之路。（記者王姝琇攝）

台南社大台江分校30日辦大道公遊學，親師生利用文化路徑的植物花草拓染創作。（記者王姝琇攝）

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