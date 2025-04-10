烏媒指163名中國人加入俄軍 被俘中國兵：武器都沒拿過就上戰場

烏克蘭安全局9日公布被俘中國公民的審訊內容和照片、文件。（歐新社）

2025/04/10 20:22

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭軍隊在烏國東部，俘虜隨俄羅斯軍隊作戰的中國士兵後，總統澤倫斯基9日進一步透露，大約155名中國公民正在烏國境內，幫俄國打仗。同時，烏國情報單位公布對兩名中國俘虜的審訊內容，被俘的中國公民表示，到烏國作戰之前，從來沒拿過武器。

《基輔獨立報》9日、10日兩天，根據烏克蘭安全局（SBU）9日公布的首次審訊內容和照片，以及消息人士說法報導此事。兩名被俘虜的中國公民姓名為1991年出生的王廣軍（Wang Guangjun）、1998年出生的張仁波（Zhang Renbo），兩人分別被派到俄軍第81機動步兵旅第1營和第157機動步兵旅第2營。

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報導指出，王供稱支付了30萬盧布給在中國的一名俄國中間人，加入俄軍，換取取得俄國公民身份，簽約後今年2月抵達莫斯科；張則是在去年12月以觀光客身份到俄國，看到網路招募廣告，可獲得200萬盧布薪水後，申請加入俄軍。

張仁波透過一名口譯員表示，他過去從來沒有作戰經驗，這是他第一次被派上戰場、第一場戰鬥任務就被抓，「在這之前，我從來沒參戰過，我到這裡前，從來沒拿過武器」。

根據該報所見烏國情報文件，到4月初為止，至少163名中國公民加入俄國武裝部隊，另有文件顯示出其中13名中國人的照片、護照資料等。

澤倫斯基9日表示，俄羅斯透過社群媒體招募中國公民，中國官方對此也心知肚明，「有155名中國人正在烏國領土上作戰對抗烏克蘭人」，烏國安全機關已經彙整一份這155人詳細資料，包括姓名、生日以及何時抵達俄國接受軍事訓練、何時和被派到哪個俄軍單位參戰等。

他說，「我們正在收集情報，我們相信還有更多人」；烏國也正在了解，這些受招募的中國公民，是否奉北京的指示。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）9日指出，中國公民在烏國為俄軍作戰的報導，「令人不安」，並指「中國是俄羅斯在烏克蘭戰爭的主要助力者」，俄國作戰所需的軍民兩用物資，將近8成是由中國提供。

烏克蘭安全局9日公布被俘中國公民的審訊內容和照片、文件。（歐新社）

烏克蘭安全局9日公布被俘中國公民的審訊內容和照片、文件。（歐新社）

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