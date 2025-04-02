全家唯一倖存！ 緬甸強震受困瓦礫堆 「出生16天小嬰兒」奇蹟獲救

緬甸上月28日發生淺層強震，搜救人員在瓦城一處倒塌的瓦礫堆中，挖出一名僅出生16天、奇蹟倖存的小嬰兒。（圖擷取自@irrawaddymedia 社群平台「X」）

2025/04/02 15:16

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸上月28日發生淺層強震，雖然搜救人員在第一時間挺進災區搶救，但隨著黃金救援時間流，當地死傷人數正在不斷攀升。鄰近震央的緬甸第2大城瓦城（Mandalay，另譯曼德勒）災情嚴重，搜救人員在一處倒塌的瓦礫堆中，挖出一名僅出生16天、奇蹟倖存的小嬰兒，然而他的8位家人全都不幸罹難。

綜合外媒導，緬甸今年3月28日下午發生強震，緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）表示，截至昨（1）日上午，已知2719人身亡死亡人數預計還會攀升，可能突破3000人；另有4521人受傷、441人失蹤。位在震央附近的瓦城，為本次強震重災區之一，外媒推估當地至少多達80%的建築物被震毀，導致大量居民受困其中。

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目前大批搜救人員正在瓦城的殘垣斷壁，尋找倖存的受困民眾、搬運罹難者遺體。期間，搜救人員在一棟倒塌的建築瓦礫堆中，挖出受困的一家9口，其中有8人已死亡多時，唯獨一名小嬰兒奇蹟倖存。根據社群媒體流傳畫面顯示，搜救人員將小嬰兒抱到救護車上，並為他接上氧氣管與擦拭身體，期間小嬰兒全程緊閉雙眼，完全沒有哭鬧。

報導指出，事後小嬰兒的一名親戚發文透露，這個小嬰兒在瓦礫堆中獨自撐了24小時，奇蹟似地安然無恙，目前已經被送往醫院檢查，目前情況穩定。

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