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    鶯歌母女2死火警屋主提前離開看完全程 警不排除任何可能

    監視器拍下黃姓屋主身影。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下黃姓屋主身影。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/04/02 16:06

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市鶯歌某公寓火警釀2死，福隆一街某公寓2樓今中午傳火警，火勢太過猛烈，屋內母女來不及逃生葬身火窟。詭異的是，59歲黃姓屋主似是早知道如此，火警前就離開公寓，火警發生當下也在一旁駐足觀看。警方找到黃男後，發現他中度智能不足，持有精障手冊，講話沒有邏輯，目前仍在調閱監視器，欲進一步釐清黃男當時的動向。

    據悉，黃男與妻子、兒女共4口人住在這處公寓，火警當下黃男已離開住處，兒子在學校上課，來不及逃生的黃妻與女兒被大火吞噬。警、消據報趕抵，即刻著手滅火，火勢得到控制後入屋救援，但母女倆已明顯死亡，無需送醫。

    火勢撲滅後，消防局火災調查科即刻派員入內勘查，警方也透過鄰居發現在一旁觀看火警全程的黃男，隨即將他帶回派出所偵詢。而黃男患有中度智能障礙，沒辦法好好說話，警方隨即聯繫黃男哥哥，他表示，弟弟很聽老婆的話，跟兒女相處也很和樂，應該不會做出脫序的事。

    另鄰居也表示，黃男平常很親切，面對街坊鄰居都笑臉迎人，也很熱心，更沒聽說過他家庭關係不和諧。而警方目前正調閱監視器，積極釐清黃男走出家門的時間，詳細起火原因、起火點等，也須待消防局火調科結果出爐，目前警方不排除任何可能。

    鶯歌區福隆一街某公寓2樓發生嚴重火警，消防人員射水灌救中。（記者徐聖倫翻攝）

    鶯歌區福隆一街某公寓2樓發生嚴重火警，消防人員射水灌救中。（記者徐聖倫翻攝）

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