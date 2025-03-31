03/31 各報重點新聞一覽

北藝2.36億元履約費爭議，監察院日前通過糾正北市府。（記者楊心慧攝）

2025/03/31 06:37

自由時報

北藝2.36億元履約費爭議 決策錯誤浪費公帑 北市府遭糾正

台北表演藝術中心延宕七年完工，前台北市長柯文哲卸任前，未經台北市議會同意，拍板追加支付設計監造單位二．三六億餘元技術服務費，二○二三年六月由議會送監察院調查，監察院日前通過糾正北市府，認為北市府未遵守預算執行要點及控管工程進度、辦理履約爭議調解，程序未臻周延，決策錯誤造成公帑浪費，要求確實檢討改善。

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0403強震將屆週年 11億賑災善款 花縣府竟還剩4.2億

花蓮○四○三強震將屆滿一週年，花蓮縣政府開設「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」，約有十一．一八億元善款，但花蓮縣議員楊華美質疑善款委員會開會次數少，導致善款運用消極，目前專戶還剩四．二億元，有違捐款人初衷。

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帳戶賣詐團「沒拿到錢」 白做工判刑6月 還得賠340萬

劉姓男子和詐騙集團約定以兩萬元代價提供帳戶等資料，詐團騙取十一位被害人匯入共四百八十一萬元款項至該帳戶後，隨即提領一空，劉不僅白做工，還被依幫助洗錢等罪判刑六月、併科罰金廿萬元；被騙最慘的馬姓女子向劉求償三百四十萬元，高等法院判決劉應全數賠償，可上訴，其他求償案則審理中。

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聯合報

聯合報民調／4成7民眾反對大罷免 4成3贊成

本報民意調查發現，民眾對於國會對立的歸因分歧，三成五批評民進黨未尊重新民意，四成二怪罪在野黨過度杯葛；對於大罷免立委行動，四成三民眾贊成，四成七反對，看法也兩極化。

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高鐵北高票價 最高恐漲至1720元

交通部每年檢討高鐵基本費率，今年雖維持去年核定費率，但北高票價仍有二三○元調漲空間，最高可漲至一七二○元。高鐵表示，基本費率與票價是依整體環境進行綜合評估，還要報請董事會討論決定。

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中國時報

華府戰略重新調整 遏陸奪台 保衛美本土

《華盛頓郵報》29日獨家報導，根據該報取得《暫時國防戰略中期指導方針》機密備忘錄，美國國防部長赫格塞斯重新調整美軍戰略，將遏制中國奪台、改善國土防衛列為優先事項，並敦促華府對大陸侵台採取「拒止防禦」策略，施壓台灣增加防衛支出。

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罷免戰火燒不盡 朝野假日拚場

大罷免潮進入第二階段連署，藍綠白罷免宣講30日火併上場。行政院長卓榮泰昨在新北表示，這是一場6比6的民主拔河，呼籲民眾挺民主。國民黨主席朱立倫在台北市呼籲市民出門投下「不同意罷免票」，支持國民黨立委王鴻薇與徐巧芯，力挺所有藍委，就是支持台北市長蔣萬安。

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花蓮○四○三地震將屆滿一周年，市區仍有很多紅、黃單受損建物還在等待修復跟拆除，時空彷彿停留在去年地震當下。（記者王錦義攝）

不少民眾被假冒檢察官詐騙，圖為南市警方宣傳詐騙案件樣態，提醒民眾注意。（資料照）

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