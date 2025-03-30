為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    火山活動頻繁！日本新燃岳恐噴發 氣象廳拉高警戒層級

    日本新燃岳火山近日火山活動頻繁，日本氣象廳於今（23）日拉高警戒層級。圖為2017年噴發畫面。（法新社）

    日本新燃岳火山近日火山活動頻繁，日本氣象廳於今（23）日拉高警戒層級。圖為2017年噴發畫面。（法新社）

    2025/03/30 19:21

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本氣象廳最新預報指出，位於九州霧島山脈的新燃岳近日火山活動不斷增強，短短24小時地震已超過100次。氣象廳於今日將噴發警報從原先的2級升至3級，開始限制入山，呼籲民眾提高警覺。

    綜合日本媒體報導，位於日本宮崎縣與鹿兒島縣交界的霧島山（Kirishimayama）新燃岳（Shinmoedake），自2024年10月下旬起，火口下方的火山性地震數量開始出現時高時低的波動，至2025年3月28日左右，再次出現明顯增加。在截至30日凌晨4時（台灣時間凌晨3時）的過去24小時，共發生246次以火山口正下方為震央的火山地震，凌晨3點前（台灣時間凌晨2時）突然發生地殼運動，導致山體隆起，由於火山活動頻繁，極有可能隨時爆發。

    日本氣象廳團隊進行實地調查發現，由於近日高空風力較弱，目前還無法計算出火山氣體的釋放量。但監視器的觀察顯示，目前新燃岳火山口內的白煙量略有增加，至日本時間上午10點左右，煙霧已達到火山口邊緣200公尺以上的高度。

    氣象廳也警告，火山口周圍約4公里範圍內易有大型火山岩，火山碎屑流則可能蔓延至約2公里範圍。呼籲當地居民與登山客務必保持警戒，且避免進入警戒範圍，也留意順風處處易有火山灰。

    不過，據法新社報導，附近居民尚未接獲撤離命令。

    日本氣象廳今日宣布，新燃岳火山活動有活躍趨勢，將其噴火警戒升至3級。（圖擷取自日本氣象廳）

    日本氣象廳今日宣布，新燃岳火山活動有活躍趨勢，將其噴火警戒升至3級。（圖擷取自日本氣象廳）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播