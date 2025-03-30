火山活動頻繁！日本新燃岳恐噴發 氣象廳拉高警戒層級

日本新燃岳火山近日火山活動頻繁，日本氣象廳於今（23）日拉高警戒層級。圖為2017年噴發畫面。（法新社）

2025/03/30 19:21

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本氣象廳最新預報指出，位於九州霧島山脈的新燃岳近日火山活動不斷增強，短短24小時地震已超過100次。氣象廳於今日將噴發警報從原先的2級升至3級，開始限制入山，呼籲民眾提高警覺。

綜合日本媒體報導，位於日本宮崎縣與鹿兒島縣交界的霧島山（Kirishimayama）新燃岳（Shinmoedake），自2024年10月下旬起，火口下方的火山性地震數量開始出現時高時低的波動，至2025年3月28日左右，再次出現明顯增加。在截至30日凌晨4時（台灣時間凌晨3時）的過去24小時，共發生246次以火山口正下方為震央的火山地震，凌晨3點前（台灣時間凌晨2時）突然發生地殼運動，導致山體隆起，由於火山活動頻繁，極有可能隨時爆發。

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日本氣象廳團隊進行實地調查發現，由於近日高空風力較弱，目前還無法計算出火山氣體的釋放量。但監視器的觀察顯示，目前新燃岳火山口內的白煙量略有增加，至日本時間上午10點左右，煙霧已達到火山口邊緣200公尺以上的高度。

氣象廳也警告，火山口周圍約4公里範圍內易有大型火山岩，火山碎屑流則可能蔓延至約2公里範圍。呼籲當地居民與登山客務必保持警戒，且避免進入警戒範圍，也留意順風處處易有火山灰。

不過，據法新社報導，附近居民尚未接獲撤離命令。

日本氣象廳今日宣布，新燃岳火山活動有活躍趨勢，將其噴火警戒升至3級。（圖擷取自日本氣象廳）

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