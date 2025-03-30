老外太多排擠本國人 日本遊客爆「離京潮」

調查發現，日本京都的熱名景點的外國遊客多到開始排擠日本本地客。圖為2023年3月29日所攝、被人潮塞爆的京都熱門景點錦市場。（路透）

2025/03/30 19:12

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本媒體報導，日本的「觀光公害」已進階到另一層次，從原本的外國遊客多到惹火當地居民，升級到日本本地遊客避免前往外國客較多處觀光，此等情況已顯現於日本最主要觀光重鎮京都。

京都市政府利用手機GPS數據來分析去年楓葉季造訪該市主要觀光景點的遊客，結果發現，相較於2023年同期，從2024年11月1日到同年12月15日，在造訪北野天滿宮、伏見稻荷、金閣寺、清水五條、花見小路／祇園與錦市場等地的訪客中，外籍遊客平均增加約30%，日本遊客則減少約15%。

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京都市政府表示，此一結果顯示，相較於過去，日本遊客訪京時開始往人少的地方跑，人少區的日本遊客增幅從10%到50%不等。

此調查僅限對比前一年同期的趨勢變化，京都市政府並未提供確切的遊客人數。如此一來，日本遊客造訪京都人少區的增幅，可能不足以彌補熱門與人多區流失的日客數量。

此外，京都對外國遊客的依賴也與日俱增。該市觀光協會的研究發現，在2024年4月櫻花季之際，70.1%的京都主要飯店住宿客是外國遊客，為該數字首度破7成；在該月過後的數月中，京都主要飯店的外國遊客住宿率持續破5成。

該觀光協會指出，日本本國人的訪京熱情或許並未消退，但顯然有愈來愈多日本遊客已放棄在京都的市中心找飯店過夜。

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