國民黨退將喊買軍購不如補助健保 還稱「斬首台灣總統容易」

國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康今天（4日）舉辦「軍購特別預算該怎麼審？」的專題研討會，邀來的卻是「舔共黑歷史」滿滿的退將，整場研討會只看到這些人當著媒體鏡頭吹噓中國軍事實力強大，甚至認為中國要效仿美國來「斬首台灣總統」很容易；針對作為研討會主題的軍購，也都是在說增加軍購沒路用，甚至宣稱這些錢不如拿來補助健保。

被藍白在立法院封殺數月之久的賴政府1.25兆軍購特別預算，終於要在本週五（6日）付委，但能否順利過關還是未知數，因為藍白都「自提版本」，除了黃國昌東刪西剪的四不像「政院抄襲版」，藍營則有9000億版、8000億版、6000億版，甚至是鄭麗文的3500億版，到現在都還沒有個定案。為此，國民黨明天（5日）將舉行黨團大會，確認自己的軍購版本。

在黨團大會召開前一天，趙少康先行舉辦「軍購特別預算該怎麼審？」專題研討會，與談人有曾到北京人民大會堂聽習近平「訓話」的退將前立委吳斯懷、時常在媒體發表「踩國軍捧解放軍」言論的退役中將張延廷、曾主張「台灣應與中國統一」的海軍退役上校黃征輝以及藍委徐巧芯、賴士葆。這份出席名單曝光時，就讓大批網友直搖頭。

果然這些退將沒有讓大家「失望」，今天整場研討會上幾乎都沒有在講軍購到底該怎麼審，只能看到這3名退將在吹噓中國軍事實力，台灣根本不能比。張延廷和吳斯懷甚至稱，看美國生擒委內瑞拉總統馬杜羅、擊殺伊朗最高領袖哈米尼，就能知道中國要斬首台灣總統很容易，從中國在內蒙古設立的「朱日和訓練基地」中有1：1的模擬台灣總統府建築就知道，解放軍早就在演練；加上民進黨內部、總統府內有共諜，這些過去都有被抓過，裡應外合下，斬首行動很簡單。

張延廷還說，大家都知道賴清德只有40%民意，換句話說就是沒有得到全民的支持，過半數都沒有，這也是他「政治合法性」的脆弱，這樣中國就能夠「上下其手」。吳斯懷則將話題拉到中東，稱美國斬首哈米尼，並沒有讓伊朗政府失能，革命衛隊照常反擊，而且越來越猛烈，川普要想想還要不要繼續搞下去，一旦把伊朗這些宗教狂熱分子逼到狗急跳牆，後果不堪設想，「台灣更要思考，在這情況下，我們還要跟中國大陸挑釁？我們去談嘛！對話比對抗好，這是不變的真理。」

而黃征輝則批評，民進黨政府現在在帶一個不支持1.25兆軍購就是不愛台的風向，這根本就是情緒勒索，而且該特別條例中包括支持台灣自主軍武發展與壯大國防產業，但這種投資「沒有收益也沒有效益」。他還說，民進黨把中共當敵人，未來恐短兵相接，「兩軍相對要以己之長攻彼之短，但我們現在不斷的花錢（買軍購）是在以己之短攻彼之長，因為中國的強項就是軍武！台灣的強項是什麼呢？民主、自由，我們的健保，世界數一數二的，我們現在把軍購減到4500億，剩下幾千億我們去補足這個強項，這樣好不好？」

網怒轟：國軍之恥

網友看完這群退將的發言後，怒轟「有這種退將還需要敵人？」、「所以照牠說的意思是？敵人打來不需要抵抗？這種退將也不需要終生（身）俸啊！」、「這種退休狗軍人，應該要停領退休俸」、「國軍以前形象差就是這種人搞的」、「這樣的志節才讓社會很難敬重國軍」、「真的是國軍之恥！」、「給你的退休俸才該拿來補健保！」、「台灣政府這種退役軍人應該全面收回退休金、除掉國籍趕出台灣！」、「吸著國民黨的奶水長大，吃著共產黨的屎講幹話」。

