    首頁 > 政治

    簽備忘錄盧秀燕要求「這些關鍵字」需揮手 台下這2人最快回應

    2026/03/04 19:31 記者黃旭磊／台中報導
    台中市府與群聯電子簽署「AI應用合作備忘錄（MOU）」。（記者黃旭磊攝）

    台中市府與群聯電子簽署「AI應用合作備忘錄（MOU）」。（記者黃旭磊攝）

    台中市今（4日）攜手群聯電子簽署MOU，市長盧秀燕開講政績，要求與群聯電子創辦人潘健成講到「AI、數位及智慧」等3個關鍵字，台下聽眾需揮揮手回應，演講10多分鐘期間，盧秀燕不時提高音量喊關鍵字，台中市副市長鄭照新、藍委黃健豪最快反應獲讚賞。

    台中市府於今日下午舉行與群聯電子「AI應用合作備忘錄（MOU）」簽署儀式，數位發展局長林谷隆與群聯電子技術長林緯簽約，盧秀燕與潘健成見證，盧秀燕開講燈會夜間語音導覽、台中購物節及疫苗等數位政績，全程10多分鐘，要求「講到數位、智慧及AI等3個關鍵字，都要揮揮手」，鄭照新及黃健豪最快反應獲讚賞，在旁的藍委廖偉翔稍微遲疑並未會意。

    據了解，盧秀燕演講時，不時提高音量喊「AI」、「數位」及「智慧」，要看台下官員有無反應，包括決心成立城市「智慧」服務市民，重複「智慧」兩字時，數位發展局長林谷隆、台中市警局長吳敬田及相關科長、股長幾乎全數揮手，全程專注聽講。

