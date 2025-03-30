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    緬甸強震至少1700人罹難 火葬場遺體燒不完 居民只好「當街火化」

    緬甸強震已造成至少1700人死亡，使當地火葬場不堪負荷。（路透）

    緬甸強震已造成至少1700人死亡，使當地火葬場不堪負荷。（路透）

    2025/03/30 20:07

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸於28日發生芮氏規模8.2強震，造成許多建築倒塌和大量傷亡，美國地質調查所的模型推估罹難人數破10萬的機率更是高達36％。不過在地震後，因為地震罹難者實在太多，導致第二大城曼德勒的火葬場都不堪負荷，甚至導致部分居民要當街火化親人遺體，產生衛生與安全疑慮。

    根據《今日緬甸》報導，隨著罹難者人數不斷增加，曼德勒的火葬場已經不堪負荷。當地居民表示，火葬場的工作已經達到了極限，29日曼德勒的火葬場就處理了超過300具遺體，30日一大早又有200多具遺體被火化，包括成年人、僧侶、婦人和幼童。儘管火葬場的工作人員已經日夜加班，仍無法處理大量的遺體。

    報導表示，Kyanikan、Taung-Inn和 Myauk-Inn等緬甸主要的火葬場都過度壅擠，導致遺體堆積如山，部分家庭甚至被迫在公墓附近或街頭自行焚化親人遺體。這種情況也帶來了更多的衛生與安全問題，讓整個災區成為一個大型煉獄。

    由於地震發生於人口稠密地帶，美國地質調查所模型顯示，罹難人數在1萬到10萬的機率為35％，突破10萬的機率為36％。緬甸國家管理委員會新聞訊息組最新統計數據顯示，截至當地時間今日中午，總計有至少1700人死亡、3400人受傷，另有約300人失蹤。

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