緬甸強震至少1700人罹難 火葬場遺體燒不完 居民只好「當街火化」

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸於28日發生芮氏規模8.2強震,造成許多建築倒塌和大量傷亡,美國地質調查所的模型推估罹難人數破10萬的機率更是高達36%。不過在地震後,因為地震罹難者實在太多,導致第二大城曼德勒的火葬場都不堪負荷,甚至導致部分居民要當街火化親人遺體,產生衛生與安全疑慮。

根據《今日緬甸》報導,隨著罹難者人數不斷增加,曼德勒的火葬場已經不堪負荷。當地居民表示,火葬場的工作已經達到了極限,29日曼德勒的火葬場就處理了超過300具遺體,30日一大早又有200多具遺體被火化,包括成年人、僧侶、婦人和幼童。儘管火葬場的工作人員已經日夜加班,仍無法處理大量的遺體。

報導表示,Kyanikan、Taung-Inn和 Myauk-Inn等緬甸主要的火葬場都過度壅擠,導致遺體堆積如山,部分家庭甚至被迫在公墓附近或街頭自行焚化親人遺體。這種情況也帶來了更多的衛生與安全問題,讓整個災區成為一個大型煉獄。

由於地震發生於人口稠密地帶,美國地質調查所模型顯示,罹難人數在1萬到10萬的機率為35%,突破10萬的機率為36%。緬甸國家管理委員會新聞訊息組最新統計數據顯示,截至當地時間今日中午,總計有至少1700人死亡、3400人受傷,另有約300人失蹤。

