清明不再雨紛紛！轉乾回溫 4天連假天氣一圖曝

天氣風險公司在臉書PO出清明連假天氣概況圖。（圖擷自天氣風險 WeatherRisk臉書）

2025/04/02 17:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著冷空氣減弱及水氣減少，連假前兩天，全台都是太陽露臉好天氣，由於今年清明時節雨少少，掃墓時務必要注意用火安全。

天氣風險公司在臉書PO出清明連假天氣概況圖，連假前兩天（3-4日）東北季風逐漸減弱，環境水氣則會減少，環境會轉乾且短時間內沒有明顯的雨勢，除了山區跟東部沿海可能有零星降雨機會外，全台其他各地都是晴到多雲的好天氣。

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氣溫方面，白天由於天氣轉好且冷空氣減弱會明顯回溫，北台灣高溫25度，南部地區高溫則可達27度，早晚期間仍稍有冷意，尤其是北部內陸郊區仍會有極端低溫出現機會，北台灣低溫仍會下探至13度，日夜溫差將擴大不少，要注意氣溫變化。

週六（5日）天氣會開始出現變化，隨著華南雲系逐漸移入，預估大多數地區都轉多雲天氣為主，但仍然會有陽光露臉，降雨方面依然偏少，預估仍是在山區附近才會有局部短暫小雨機會，不過降雨機率相較週四五會稍微提高。

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下週日（6日）華南雲系帶來的水氣更多，北部、東半部多雲漸轉陰天，除了山區，平地也可能有局部短暫雨發生，不過目前預報降雨機率還不算太高，雨勢也不大。中南部仍以多雲天氣為主，山區附近才有稍高的機會發生短暫小雨。

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氣溫方面白天高溫則大致不變，輻射冷卻則因雲量增多不明顯，早晚期間低溫逐漸回升，日夜溫差縮小以後，整體氣溫會變得較為舒適，但早晚期間要注意依然會比較偏涼。

預估下週水氣依然有偏多的趨勢，確切的影響程度及範圍，還要再觀察幾天。民眾可以好好把握清明連假好天氣。

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