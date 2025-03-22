罷免賴士葆辦2階 游智彬到場「慰問」閩南狼 民眾轟：滾回中國

新黨副秘書長游智彬一行22日下午駕宣傳車到「文山退葆」二階連署活動對面，民眾比倒讚喊「罷免賴士葆」反制。（記者林承鴻攝）

2025/03/22 18:52

〔記者林承鴻／台北報導〕罷免國民黨立委賴士葆團隊「文山退葆」今（22日）在台北市中正區南昌公園舉行2階連署活動，邀請人權工作者李明哲、網紅呱吉、閩南狼到場宣講。下午新黨副秘書長游智彬一行人駕宣傳車到對街要「慰問」閩南狼，遭民眾比倒讚嗆聲「滾回中國」，民眾也齊聲呼喊「罷免賴士葆」反制。

今天下午4點30分左右，游智彬的宣傳車現身和平西路1段54號前停留數分鐘，不斷說青鳥比警察、記者還要少，但現場民眾人數明顯較警察、媒體多。隨後罷團與支持罷免民眾齊聲大喊「罷免賴士葆」反制，上演隔街喊聲場面，也有民眾批游「有夠low」。

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據了解，游智彬等人並未申請路權；「文山退葆」發言人高麗菜則表示，團隊有依照規定申請集會遊行，批評游智彬目無法紀，隨便叫囂製造噪音，找來賓麻煩，並指游干涉民眾行使罷免權的行為，已經違反選罷法。

閩南狼說游智彬滿「卒仔」的，不敢走過來跟他對決，「真的滿可憐的」，並表示游派宣傳車過來他與有榮焉。閩南狼指出，新黨是屬於中共的，是拿中共的錢。而華人界最大的恥辱就是現在的紅藍白，以打土豪分田地的方式，想讓台灣變成像中共那樣子的野蠻社會，他說，不能讓這件事情發生。

網紅閩南狼22日在「文山退葆」二階連署活動宣講。（記者林承鴻攝）

網紅閩南狼22日在「文山退葆」二階連署活動受訪。（記者林承鴻攝）

新黨副秘書長游智彬一行22日下午駕宣傳車到「文山退葆」二階連署活動對面，民眾比倒讚喊「罷免賴士葆」反制。（記者林承鴻攝）

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