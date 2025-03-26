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    比被雷劈機率還高！「外星人綁架」熱區出爐 美這1州奪冠

    美國國防部2020年4月提供海軍飛行員紀錄到的不明空中現象事件影像。（法新社檔案照）

    美國國防部2020年4月提供海軍飛行員紀錄到的不明空中現象事件影像。（法新社檔案照）

    2025/03/26 21:18

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕3月20日是「外星人綁架日」！你相信外星人真的存在嗎？如果答案是肯定的，那麼住在美國某些地區的人可能得提高警覺了！根據加拿大線上博弈指南網站Casino.ca近日公布的一項研究，美國部分州的居民「被外星人帶走」的機率，竟然比遭雷擊或鯊魚攻擊還要高。

    根據《紐約郵報》報導，這項研究分析了美國「國家幽浮通報中心」（NUFORC）1974年到2025年間14萬9000筆幽浮目擊報告，並參考社群媒體數據，試圖找出全美最容易發生外星人綁架的地區。結果發現，全美至今累計18萬2018起幽浮目擊事件，換算下來，美國人遭遇外星綁架的機率約為1/1833（約0.0545％）。

    相較之下，美國人被閃電擊中的機率約為1/15000，而遭遇鯊魚攻擊的機率則僅約1/11500000，換句話說，外星人「臨幸」你的可能性比鯊魚咬人還要高得多！

    根據研究結果，在所有州中，「加州」是最容易發生外星人綁架的地方，自1974年以來已累計3萬6286起幽浮目擊報告，相當於每1075人就有1人可能見過幽浮，遠高於其他州。

    前十名「外星人綁架高風險區」如下：

    1. 加州（每1075人 1起幽浮目擊）

    2. 華盛頓州（1/1093）

    3. 佛羅里達州（1/1144）

    4. 奧勒岡州（1/1156）

    5. 紐約州（1/1301）

    6. 德州（1/1370）

    7. 賓州（1/1456）

    8. 亞利桑那州（1/1512）

    9. 科羅拉多州（1/1715）

    10. 內華達州（1/1740）

    令人意外的是，擁有神祕「51區」的內華達州，竟然只排在第十名，未能進入前五名。這與許多人對內華達州「外星活動頻繁」的刻板印象有所落差。而發生飛碟墜毀「羅斯威爾事件（Roswell Incident）」的新墨西哥州也沒進前十。

    Casino.ca指出，這項研究主要是基於數據分析，帶有趣味性質，但也反映出人類對外星人長久以來的想像與關注。

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