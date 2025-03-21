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    首頁　>　社會

    租屋糾紛房客持刀殺傷警員險毀容 判刑7年半定讞

    何姓房客與房東起爭執後，涉嫌持刀攻擊警員臉部險毀容，並被高雄高分院判罪，他不服上訴遭駁回、定讞。（記者鮑建信攝）

    何姓房客與房東起爭執後，涉嫌持刀攻擊警員臉部險毀容，並被高雄高分院判罪，他不服上訴遭駁回、定讞。（記者鮑建信攝）

    2025/03/21 07:27

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市何姓房客因租屋糾紛，與邱姓屋主起爭執，警員接獲報案，抵達現場處理，卻被持美工刀殺傷臉部險毀容，案經高等法院高雄分院依殺人未遂罪，判刑7年6月，他不服上訴被駁回，將發監執行。

    高雄地檢署指出，前年12月4日下午，房東邱男要何男搬離小港區租處，雙方發生肢體衝突後，他向小港分局報案，穿著制服的趙姓、洪姓警員前往處理，何男竟涉嫌取出預先放在口袋的美工刀攻擊，導致趙員臉部、嘴唇被劃傷。

    何嫌隨後在兩警協力下被制伏，帶回分局製作筆錄後，函送高雄地檢署法辦，承辦檢察官認定構成殺人未遂罪提起公訴，並被法院判處有期徒刑7年半。

    他上訴指出，一時情緒激憤失控犯罪，但與趙員素不相識、亦無仇怨，應僅構成傷害罪。

    高雄高分院去函醫院詢問，何男沒有精神疾病，並曾在賣場開堆高機，以美工刀割開貨品的經驗，堪認已預見其持刀具往臉部、頸部等重要部位攻擊，將有致死之高度可能，維持原審判決，他仍不服上訴最高法院被駁回並定讞。

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