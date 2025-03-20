高虹安怕了？家戶信箱狂塞反惡罷文宣 挨轟「塞垃圾」

高虹安怕了？有支持者近期狂塞「反惡罷」文宣到家戶信箱。（記者洪美秀翻攝）

2025/03/20 22:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕高虹安怕了嗎？新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）2階連署進入第2週，而近期有高虹安的支持者狂印反惡罷文宣，且塞進竹市家家戶戶的信箱內，有市民看到這些反惡罷文宣，直呼是「塞垃圾」到信箱，相當反感。

公民罷團及新竹雙罷總部近期陸續展開宣傳罷免連署的行動，有的邀反共網紅八炯等人到火車站前開講，有的要直球對決到棒球場辦連署快閃，更有的直搗高虹安本命區關埔辦行動連署站。

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竹市前文化局長錢康明也在臉書發文提到，他認識了解高虹安，也在高虹安任內擔任半年文化局長，了解高虹安的為人作風，他說，高虹安當過立法委員，高虹安也當過新竹市市長，高虹安知道當立委的「好」，高虹安也知道當市長的「好」，而高虹安的好朋友們也知道高虹安當選新竹市長後，對他們的「好」，因此看到這種大區域塞信箱的方法，可是要花一大條錢的。

錢康明也反諷高虹安，知不知道是那位好朋友塞反罷免傳單到市民的信箱呢？可別說不知道，這樣愛說謊就再加一次，他提到，高虹安被罷免後，因所剩任期未達2年，中央會依法指派代理市長到新竹市，但市民也別擔心，要指派比高虹安糟的人還真不好找，不過到時那些奇怪的局處長就會離開市政府，他認為這就是好朋友要塞反罷免傳單到市民信箱的原因了。他也號召新竹市民罷免愛說謊的假面市長，一起來罷免高虹安。

高虹安怕了？有支持者近期狂塞「反惡罷」文宣到家戶信箱。（記者洪美秀翻攝）

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