為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高虹安怕了？家戶信箱狂塞反惡罷文宣 挨轟「塞垃圾」

    高虹安怕了？有支持者近期狂塞「反惡罷」文宣到家戶信箱。（記者洪美秀翻攝）

    高虹安怕了？有支持者近期狂塞「反惡罷」文宣到家戶信箱。（記者洪美秀翻攝）

    2025/03/20 22:41

    〔記者洪美秀／新竹報導〕高虹安怕了嗎？新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）2階連署進入第2週，而近期有高虹安的支持者狂印反惡罷文宣，且塞進竹市家家戶戶的信箱內，有市民看到這些反惡罷文宣，直呼是「塞垃圾」到信箱，相當反感。

    公民罷團及新竹雙罷總部近期陸續展開宣傳罷免連署的行動，有的邀反共網紅八炯等人到火車站前開講，有的要直球對決到棒球場辦連署快閃，更有的直搗高虹安本命區關埔辦行動連署站。

    竹市前文化局長錢康明也在臉書發文提到，他認識了解高虹安，也在高虹安任內擔任半年文化局長，了解高虹安的為人作風，他說，高虹安當過立法委員，高虹安也當過新竹市市長，高虹安知道當立委的「好」，高虹安也知道當市長的「好」，而高虹安的好朋友們也知道高虹安當選新竹市長後，對他們的「好」，因此看到這種大區域塞信箱的方法，可是要花一大條錢的。

    錢康明也反諷高虹安，知不知道是那位好朋友塞反罷免傳單到市民的信箱呢？可別說不知道，這樣愛說謊就再加一次，他提到，高虹安被罷免後，因所剩任期未達2年，中央會依法指派代理市長到新竹市，但市民也別擔心，要指派比高虹安糟的人還真不好找，不過到時那些奇怪的局處長就會離開市政府，他認為這就是好朋友要塞反罷免傳單到市民信箱的原因了。他也號召新竹市民罷免愛說謊的假面市長，一起來罷免高虹安。

    高虹安怕了？有支持者近期狂塞「反惡罷」文宣到家戶信箱。（記者洪美秀翻攝）

    高虹安怕了？有支持者近期狂塞「反惡罷」文宣到家戶信箱。（記者洪美秀翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播