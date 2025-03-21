接連被爆直通習近平！他想起郭台銘、柯文哲金門牽手夜會 狠酸這句

郭台銘與柯文哲2023年5月30日在金門相約海邊散步，2人還牽手合影。（資料照，民眾提供）

2025/03/21 00:19

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘20日爆出前年總統大選期間，曾透過前陸委會副主委張顯耀上書中國國家主席習近平，尋求北京支持他參選總統，還強調願俯身當習近平的「墊腳石」。對此，前立委陳柏惟忍不住想起前陣子也被爆料有管道直通習近平的前民眾黨主席柯文哲，他提到，前年5月郭、柯2人在金門海邊「夜會」，當時郭台銘對外說只是與柯文哲在海邊散步賞月，陳柏惟語帶調侃，2人當時根本不是看月亮而是「看中國」。

張顯耀被指控受中國指示，大選期間力促「郭柯配」，被依反滲透法起訴。上月11日，有週刊揭露柯文哲過去與其大帳房李文宗的對話，顯示柯文哲透過幕僚與張顯耀、義联集團董事長林義守在大選期間密集聯繫，甚至直通中國國家主席習近平辦公室及國台辦主任宋濤，獲得中方對柯文哲參選總統的「正面看待」。

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如今又傳出一份未曝光的起訴書內容，披露中國為介入並操縱台灣總統選舉結果，2023年6月指示張顯耀，去幫忙拉抬也想角逐總統大位的郭台銘聲量，促使國民黨將當時已提名為總統參選人的侯友宜換掉，讓郭台銘與前民眾黨主席柯文哲組成「郭柯配」。同年9月，郭台銘透過張顯耀草擬文件，上書習近平尋求支持，內文提及「郭台銘希望簽訂永久和平協議，願意俯下身子成為『』（指習近平，疑遵循中國古代書信禮儀，刻意避諱習近平名字，改用「」取代）徹底和平解決台海問題從而榮膺諾貝爾平和獎的墊腳石」。

對此，陳柏惟在網路節目「立院榮譽顧問」中提到，2023年5月30日，郭台銘與柯文哲都到金門參加「迎城隍」等活動，當天晚間2人被目擊到在海邊散步，讓外界相當好奇2人到底談了些什麼？當時郭台銘笑稱，他與地方人士餐敘後就打電話詢問柯文哲行蹤，相約到海邊散步看海賞月亮。

陳柏惟忍不住調侃，郭台銘跟柯文哲一起去金門看月亮是他那一陣子印象最深的新聞，「現在看這個新聞你會發現，他們兩個在看中國啦！不然他們兩個在那邊幹嘛？有什麼事情非得去金門的海邊看？只有中國需要去金門的海邊看啦！有什麼東西在台灣看不到？只有中國需要去那邊看！」

陳柏惟接著提到，2023年7月23日，國民黨全代會通過提名徵召新北市長侯友宜參選總統，結果傅崐萁的妻子、花蓮縣長徐榛蔚不僅當天上午缺席黨中央的會議，在藍營參選人已定於一尊的情況下，晚上還跑去和有意選總統的郭台銘同框。陳柏惟酸，如果當初中方真的指示張顯耀力促「郭柯配」，「我坦白講啦，這件事就只會有『中國線』的知道啦！就是中國聯絡得到的人。所謂『中國線』，就是認中國當老大的啦！不然徐榛蔚怎麼會知道那時候要去找郭台銘？」

郭台銘（左）、柯文哲（右）大選期間在小金門海邊月下「談心」。（資料照，擷取自郭台銘臉書）

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