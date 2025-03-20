「乞丐超人」列國小教材！ 康軒遭網友炎上急刪除

康軒文教將「乞丐超人時刻表」編入國小教材，引發激烈論戰與炎上。（圖擷取自「康軒文教SDGs專區」官網）

2025/03/20 22:48

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年來各大超商、賣場為避免食物浪費，會將店內即期食品推出折扣優惠，吸引不少外食族購買，甚至衍生出「乞丐超人」等搞笑網路迷因。日前傳出，有民眾發現康軒文教將「乞丐超人時刻表」編入國小教材，消息曝光後，引發激烈論戰與炎上，目前康軒已將相關內容下架。

近日臉書、Threads等社群平台瘋傳幾張圖片，為康軒針對小學三年級下學期製作的數學教材中，一份名為「乞乞丐丐超超人人食時刻刻表表」學習單截圖。從圖片顯示，康軒將台灣網路迷因「乞丐超人」一詞、各店家及食品優惠時間等資訊，統一整理進教材中，同時融入SDGs（永續教育）單元，藉此強調不浪費食物的重要性。

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這份教材曝光後，立即掀起網友熱烈討論，一些網友表示，「從小學習省錢刻不容緩」、「我是乞丐超人，我驕傲」、「這才是出社會會用到的技能」、「小三看不懂，大三看了流淚，社畜看了沉默」、「很好啊，從小教導這種觀念，長大才不會挑錯食物多付錢」、「他們需要先知道迷因圖被嘈笑為乞丐超人前，他是地球超人」。

也有網友痛斥，「乞丐超人」是一種自嘲的貶義說法，並不適合放入學齡兒童教材，且12歲以下學童心智尚未成熟，容易帶給他們不良價值觀，「覺得放教材的話，省錢超人應該比乞丐超人好聽」、「乞丐超人是大家自嘲，放在課本用省錢達人之類到比較好吧？」、「既能省錢，也能避免浪費，教材應該要能傳達這個環保的面向」、「裡面都有提到即期鮮食了，就不必使用乞丐超人這種偏頗的詞，尤其還涉及到金錢觀」。

隨著相關爭論在社群網路持續發酵，目前康軒已將相關內容從官網下架，點進去後僅會顯示永續教育等內容，未再看到寫有「乞丐超人時刻表」、「乞乞丐丐超超人人食時刻刻表表」等詞彙的表單。

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