不是日韓！這1國旅遊CP值超高 網大推：後悔沒早點去

網友從埃及玩回來，認為CP值相當高。示意圖。（資料照）

2025/03/20 23:13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著物價持續攀升，出國旅遊的花費也水漲船高。不過一名網友分享，日前在1國家遊玩近11天，驚人的是花費竟不到8萬元，而且行程還相當豐富，當地物價又超低，讓原PO不禁直呼，「CP值超高，後悔怎麼沒早點去」。

網友在Dcard發文，最近從埃及玩回來，11天竟然新台幣8萬元有找且CP值相當高，原PO解釋，自己曾去過瑞士、長灘島、泰國、韓國、日本、香港、杜拜，但埃及絕對是首推，「不僅可以玩到全世界最便宜的熱氣球、看世界七大奇蹟建築、各種古文明神廟，還能搭郵輪、騎馬車、騎駱駝、和風帆船等等」，去一個國家就可以有這麼多體驗超划算對吧？

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原PO指出，如果想前往埃及旅遊，不建議「自由行」，他透露，當地沒有紅綠燈交通很混亂，而且路上行人亂闖、車子亂開、鬼切五線道、沒有路標所以自由行會非常不方便，而且當地人脾氣很難捉摸，用英文有時無法溝通，對此原PO建議，「參加旅行團能夠省去這些麻煩，更能讓自己保持好心情」。

貼文曝光後，引起網友熱議，「最近好多人去埃及呀～我也好想去」、「熱氣球首飛價格是40-60美金就有了，用谷歌地圖搜尋熱氣球，可以看到很多代辦旅行社」、「埃及自由行也是很適合的，交通可以下載inDrive app，就是埃及版的Uber，享受當地人的計程車物價，超級超級便宜」、「埃及是這幾年才慢慢被大家發現的寶藏旅遊國」。

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