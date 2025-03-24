獨家》么嫂力挺！「扣頭仔」劉振南接任竹聯幫主 「世川」任副幫主

「扣頭仔」劉振南昨晚終於正式決定接任竹聯幫幫主。（資料照）

2025/03/24 11:52

〔記者劉慶侯／台北報導〕竹聯幫為防止內部分裂，經內部資深大老緊急協議，「扣頭仔」劉振南昨日晚間終於正式決定接任幫主，副幫主則由前「平堂」堂主維強、前「火堂」堂主凱哥、前「青堂」堂主世川接任。

至於日前署名「竹聯幫」的說明信，經竹聯幫調查，是由「么么」黃少岑的妻子「小妤」所書寫，內文中再次說明劉振南接任是根據「么么」生前的遺命，以顯示接任的正當性。

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據了解，一直對接任竹聯幫第三任幫主持猶豫態度的劉振南，也是因為這封「么嫂」的力挺信，及避免竹聯幫因他再度衍生分裂，才在日前返國後，決定接任幫主職位。

竹聯幫大老「白狼」張安樂今日上午接到內部通知，數度嚴詞表達不滿，認為應由他推舉的資深前地堂李姓堂主「鍾馗」接任。但竹聯幫予以峻拒，認為具有中華統促黨身影的張、李兩人與竹聯幫不合，也不願與政治掛勾，只願尊重兩人為「前輩」。

據指出，雖然「世川」日前釋放出多方訊息，說有30多堂口兄弟支持他繼任幫主，並且要在26日正式對外宣佈。昨日晚間竹聯幫諸多大老，已協請與「世川」交好的兄弟作「善意」通知。

據了解，黃少岑過逝後，劉振南是在幫內重量級堂口「和堂」的力擁下，以黃少岑生前「屬意」為名，將劉振南推上幫主大位，當時確實有其他幫內大老或堂口提出異議，但在死者為大的前題下，決定先將黃少岑的告別式處理完善，才是重中之重。

不料，劉振南在處理完黃少岑告別式後，突然進入「神隱」模式，幫內許多大老都無法與他取得連繫。據傳，是他突然決定出國散心，直到日前才返國。

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