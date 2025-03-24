南韓山火強風助燃！燒毀相當4600個足球場面積山林 逾千居民急撤

南韓東南部慶尚北道山中一座佛寺遭森林野火燒毀。（歐新社）

2025/03/24 12:46

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓中央災難安全對策本部表示，21日在慶尚道等地發生的森林火災，截至24日已造成4人罹難，9人受傷。韓媒稱，山火已致約4600個足球場大小的山林被燒毀，受高溫乾燥天氣和強風持續影響，撲滅相當困難。

綜合《韓聯社》、《東亞日報》報導，截至24日上午9時，在慶尚南道山清、慶尚北道義城、蔚山市蔚州、慶尚南道金海、忠清北道沃川5個地區發生的大規模森林火災已造成9人受傷。另有162間房屋、寺廟、工廠等建築受損；2742名居民緊急疏散避險。森林過火面積超過8000公頃。

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由於強風來襲，天氣持續乾燥，山林廳等有關部門的滅火工作面臨困難。

中央災難安全對策本部透露，山火在乾燥天氣中隨著強風迅速蔓延。慶尚南道昌寧郡所屬的廣域山火滅火隊員和1名帶隊公務員等4人因火災喪生。當局認為，遇難人員是在滅火過程中，因突然刮來逆風而被困在火焰中。

而義城郡則是因掃墓客引發山火，目前已持續兩天。該地區刮起足以吹走招牌的大風，風速高達每秒17.9公尺，助長火勢蔓延。

中央災難安全對策本部表示，「從22日零時到23日下午，全國共發生了40起山火。」

南韓東南部慶尚北道義城郡蔓延的森林野火。（歐新社）

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