為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

案山造船廠成為澎湖黑暗角落 里民趁議會考察提出陳情

澎湖縣議會地方考察團列車開抵案山，里民陳情造船廠及港區問題。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣議會地方考察團列車開抵案山，里民陳情造船廠及港區問題。（記者劉禹慶攝）

2024/06/17 17:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在澎湖海軍馬支部的馬公案山里，因配合國防需要及澎湖縣政發展，讓出天然良港測天島，廣大的潮間帶，也被造船廠工業區污染，40年來的忍受與怨氣，今（17）日趁著澎湖縣議會地方考察一吐為快，里民當面向縣長陳光復及議長陳毓仁陳情，希望解決馬公市最黑暗角落的困境。

案山里長薛清宗率里民10餘人，今日前往案山造船廠，向議會地方考察團遞交陳情書，內容指稱，40年前配合政府的公共政策，把造船廠遷建至案山海域，結果他們的沙灘不見了，里民賴以為生的潮間帶不見了，最後連漁港也被迫遷移至造船廠工業區的最外側。

同時造船廠工業區的進駐，留給他們一堆廢棄物，一片油污的海面，一個廢棄船隻的墳墓場，髒亂的環境，荒廢的屋瓦，加上四處流竄的野狗，極為髒亂。現如今更是掛羊頭賣狗肉，營造業、食品業、旅宿業、加工廠，都悄無聲息的進駐。

另外陳情書也點出案山漁港船舶靠泊管理問題，為保障案山居民權益並解決船隻停泊亂象，建議規劃將南港專屬案山居民船隻停泊，北港則可規劃為外籍船停泊並移除廢棄船隻。

針對里民意見反映，縣長陳光復與議長陳毓仁都認為，案山漁港及造船廠區，有必要整體改善，縣府相關局處應先就廠區土地租約等進行研討。澎湖縣政府將儘速環境整頓，同時邀集附近居民，以及相關業者擇期召開座談會，調閱相關資料進行清查，期盼案山能夠轉型，朝永續發展願景向前邁進。

案山造船廠40年來，成為案山里民心中的痛。（記者劉禹慶攝）

案山造船廠40年來，成為案山里民心中的痛。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中鋼斥資百億 動力工場汰舊更新
2023/12/13 19:21

中鋼斥資百億 動力工場汰舊更新
南投河川地遭倒2700噸廢土 法辦承租人
2024/06/12 05:30

南投河川地遭倒2700噸廢土 法辦承租人

東區副都心前景佳 隈研吾概念宅搶手
高雄鳳山溪變色泛油花 揪出洗車場、包子豆漿廠偷排廢水開罰
2024/06/05 23:56

高雄鳳山溪變色泛油花 揪出洗車場、包子豆漿廠偷排廢水開罰
馬公案山造船廠成「廢船墳場」 澎湖縣政府公告移除
2023/06/26 12:20

馬公案山造船廠成「廢船墳場」 澎湖縣政府公告移除

酷澎大力協助花蓮原民少年兒童之家災後修復
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播