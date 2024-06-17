案山造船廠成為澎湖黑暗角落 里民趁議會考察提出陳情

澎湖縣議會地方考察團列車開抵案山，里民陳情造船廠及港區問題。（記者劉禹慶攝）

2024/06/17 17:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在澎湖海軍馬支部的馬公案山里，因配合國防需要及澎湖縣政發展，讓出天然良港測天島，廣大的潮間帶，也被造船廠工業區污染，40年來的忍受與怨氣，今（17）日趁著澎湖縣議會地方考察一吐為快，里民當面向縣長陳光復及議長陳毓仁陳情，希望解決馬公市最黑暗角落的困境。

案山里長薛清宗率里民10餘人，今日前往案山造船廠，向議會地方考察團遞交陳情書，內容指稱，40年前配合政府的公共政策，把造船廠遷建至案山海域，結果他們的沙灘不見了，里民賴以為生的潮間帶不見了，最後連漁港也被迫遷移至造船廠工業區的最外側。

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同時造船廠工業區的進駐，留給他們一堆廢棄物，一片油污的海面，一個廢棄船隻的墳墓場，髒亂的環境，荒廢的屋瓦，加上四處流竄的野狗，極為髒亂。現如今更是掛羊頭賣狗肉，營造業、食品業、旅宿業、加工廠，都悄無聲息的進駐。

另外陳情書也點出案山漁港船舶靠泊管理問題，為保障案山居民權益並解決船隻停泊亂象，建議規劃將南港專屬案山居民船隻停泊，北港則可規劃為外籍船停泊並移除廢棄船隻。

針對里民意見反映，縣長陳光復與議長陳毓仁都認為，案山漁港及造船廠區，有必要整體改善，縣府相關局處應先就廠區土地租約等進行研討。澎湖縣政府將儘速環境整頓，同時邀集附近居民，以及相關業者擇期召開座談會，調閱相關資料進行清查，期盼案山能夠轉型，朝永續發展願景向前邁進。

案山造船廠40年來，成為案山里民心中的痛。（記者劉禹慶攝）

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