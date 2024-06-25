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陪伴村民走過百年歲月 元長瓦磘庄集會所修復今開工

元長瓦磘庄集會所建於1911年，2016年被縣府列為歷史建築。（記者李文德攝）

元長瓦磘庄集會所建於1911年，2016年被縣府列為歷史建築。（記者李文德攝）

2024/06/25 16:12

〔記者李文德／雲林報導〕元長瓦磘庄集會所建於1936年，已有逾百年歷史。先後做為集會所、社區活動中心，甚至還當成村長辦公室所用。不過因建築老舊不堪，空間也不敷使用。縣府去年獲文化部核定經費修復，今上午舉行開工典禮。縣府表示，預計明年4月修復完工，屆時將做為集會所使用。

元長瓦磘庄集會所是因日治時期推動部落振興運動，在各村落設置振興會而誕生。1945年終戰後改瓦磘社區活動中心，村辦公室也成立在此。不過1988年縣府新建新活動中心後，此地改為鄉立托兒所瓦磘收托所，直到2013年停用而閒置至今。

縣府文觀處表示，此處2016年被列為縣定歷史建築，不過近百年建築因老舊不堪，亟需修復。去年獲文化部核定修復15處古蹟、歷建經費。其中一處便是「元長瓦磘庄集會所」，修復經費共1991萬元，中央補助1393萬元。

今上午舉行修復動工儀式，雲林縣長張麗善、文觀處長陳璧君以及多位民代與當地居民都出席典禮，一同見證修復過程。張麗善表示，希望修復後夠再與社區活動中心結合，村民可多利用此空間。

陳璧君指出，該集會所土地所有權為農會、建物所有權則是鄉公所，整個規劃過程中都良好溝通，同意將建物「修舊如舊」，目的便是再現集會所歷史光榮。（17:29更新）

元長瓦磘庄集會所已有百年歷史，今縣府舉行修復開工典禮。（記者李文德攝）

元長瓦磘庄集會所已有百年歷史，今縣府舉行修復開工典禮。（記者李文德攝）

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