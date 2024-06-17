台東高溫上看36度 週三起各地更熱

今日各地高溫可以來到32到35度，東南部有機會發生焚風，高溫可達36度以上。（資料照）

2024/06/17 06:56

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，鋒面今日位在中國浙江外海，有稍微南移接近臺灣，各地天氣今日仍不穩定，清晨至上午西半部地區有局部短暫陣雨，午後加上熱力作用，中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區也要注意局部短暫雷陣雨。

今日氣溫方面，各地高溫可以來到32到35度，東南部有機會發生焚風，高溫可達36度以上。中央氣象局也針對台東縣發布高溫「橙色燈號」。

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台東縣今日紫外線指數預報達到「危險級」，另有多個縣市達到「過量級」，民眾外出請注意防曬、多補充水分。空氣品質部份，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部空品區為「普通」等級。

週二（18日）北方鋒面稍微接近臺灣，清晨至上午西半部地區可能有局部短暫陣雨，而午後在中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區仍然要留意有局部短暫雷陣雨。

週三至下週日（19日至23日）太平洋高壓有西伸、增強趨勢，風向轉為偏南風至東南風，各地為高溫炎熱的天氣，高溫普遍可以來到32到35度，特別是週五之後西半部近山區或河谷、花東縱谷地區，35、36度高溫的範圍有擴大趨勢，民眾外出活動請務必多補充水分、慎防熱傷害。此外，中部以北、東北部、東部地區及其他山區的午後雷陣雨會變得較為零星。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 34 27 ~ 33 28 ~ 34 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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