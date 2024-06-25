台化4.77億元國賠案二審改判免賠 彰縣府回應了

台化彰化廠2016年天價國賠案，一審判縣府賠4.77億元，二審改判免賠。（記者張聰秋攝）

2024/06/25 13:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕台灣化學纖維公司（簡稱台化公司）彰化廠，2016年被彰化縣政府駁回操作許可證的展延，因此停爐關廠，台化提起國家賠償，一審判決彰化縣政府賠償台化4.77億元，縣府向台灣高等法院台中分院提出上訴，二審改判免賠。對此結果，彰化縣長王惠美說。持續兼重環保與經濟發展，繼續跟台化溝通東區都市計畫。台化尚未對此表示意見，須等收到判決書再研議。

這起天價的國賠案件，起因於當時台化彰化廠區的M16、M17及M22等3座鍋爐操作許可證在2016年9月28日到期，彰化縣環保局以不符燃燒標準為由，兩次退回台化公司的展延申請並要求停工。台化公司兩次提出訴願，環保署均撤銷縣府的處分，但工廠仍無法復工，造成900多名員工失業和公司營利損失。台化公司在2019年1月向彰化縣政府和前彰化縣長魏明谷請求國賠11.4億元。

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彰化地院一審認為，彰化縣政府兩次駁回展延申請的處分均為違法，致使台化公司被迫停產並受到損害，根據國家賠償法第2條第2項規定，彰化縣政府應承擔國家損害賠償責任。經鑑定，台化因違法行政處分所受損害包括營業利潤損失5522萬餘元，以及因停工造成的違約賠償和資產減損4億2182萬餘元，一審判決縣府應賠償台化公司4億7704萬元，但二審法官審理結果，出現戲劇性轉折，天價賠償不予成立，改判縣府免賠。

王惠美今天上午出席「彰化GO購」啟動記者會，被問及此事，她說，感謝法院支持，首先要謝謝縣府團隊的用心和努力，彰化縣政府絕對會在環保和經濟方面雙重並重，讓鄉親有好生活，提供宜居的環境，後續也會繼續跟台化溝通，讓東區的都市計畫早日來啟動。

縣府新聞稿強調，縣府對於縣內各大產業均視為夥伴關係，台化是國內知名的企業，縣府希望與企業攜手合作，讓企業有好的發展、環保也有保障，今後會跟台化良好溝通。

彰化縣長王惠美今天上午出席「彰化GO購」啟動記者會，針對台化國賠案二審獲免賠，她感謝法院支持，強調繼續跟台化良好互動與溝通。（記者張聰秋攝）

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