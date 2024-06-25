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台北大巨蛋園區正式開放 預計2026全區開幕

台北大巨蛋園區今舉行園區正式開放記者會。遠雄發言人楊舜欽表示，園區影城目標明年5月開幕，商場今年底至明年底陸續分區開，飯店則是要到2026年第二季才會營運，預計當年度可以全園區開幕。（記者甘孟霖攝）

台北大巨蛋園區今舉行園區正式開放記者會。遠雄發言人楊舜欽表示，園區影城目標明年5月開幕，商場今年底至明年底陸續分區開，飯店則是要到2026年第二季才會營運，預計當年度可以全園區開幕。（記者甘孟霖攝）

2024/06/25 14:01

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北大巨蛋啟用後陸續舉辦各項賽事，今（25日）舉行記者會宣告園區正式開放，除園區內多項公共藝術裝置作品，體育館內VIP包廂也將於近期公開亮相，將辦理多場導覽、工作坊與市集等活動，另還有「潮美食公園GOURMET PARK」的14家主題餐廳同步營運中。遠雄發言人楊舜欽表示，園區影城目標明年5月開幕，商場今年底至明年底陸續分區開，飯店則是要到2026年第二季才會營運，預計當年度可以全園區開幕。

台北大巨蛋園區今舉行開幕記者會，台北市體育局長王泓翔說，大巨蛋對台北市意義重大，往南就是國父紀念館，往北則有松菸文創園區，也鄰近東區、信義商圈，當時規劃就希望這裡除了是運動園區，也可以成為文化廊帶，串聯商圈產業鏈，也期許未來棒球博物館落成後，可以成為園區重要元素，讓整個園區成為台北市的驕傲。

遠雄巨蛋總經理李柏熹表示，遠雄一直思考如何透過這個棒球場館，結合到生活中，大巨蛋周邊有國父紀念館、松菸等場館，提供不同生活體驗，園區內也有多件公共藝術作品讓民眾走訪，走訪過後還能到園區享用午餐，「台北大巨蛋一日生活圈，今天正式啟動」！

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯說，最新配合園區啟動的14家餐廳中，有1家全球概念店、5家台灣首店、3家百貨首店，以及一家台北首店，可見他們很用心配合大巨蛋開幕，希望未來不只為台北市民帶來不同的消費體驗，也為東區經濟帶來更多的商機、生機。

隨園區開放，大巨蛋的公共藝術也登場，策展單位華麗邏輯／豪華朗機工，以「松菸巨蛋野球場的九局下半」為題，融合景觀、跨域媒體、運動精神及松菸的人文風貌，策畫出10件公共藝術作品。

楊舜欽表示，園區影城目標明年5月開幕，商場部分則是今年底至明年底會陸續開放，飯店則是要等到2026年的第二季才會營運，而棒球博物館由於文物典藏、研究等比較費工，預計也要等到2026才會開放。

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