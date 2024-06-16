梅雨鋒面提早北抬！ 氣象粉專：本週赴日旅遊留意劇烈天氣

林得恩今於「林老師氣象站」臉書粉專表示，梅雨鋒面也將提早北抬至日本附近報到，這1波影響的時間點，會落在6月17日至18日前後，日本的九州、四國及近畿等地都是降雨的大熱門區域，會有持續性且顯著性的降雨，本週有安排赴日民眾請多注意。（圖擷取自「林老師氣象站」臉書粉專）

2024/06/16 10:27

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日持續受西南風影響，臉書粉專「林老師氣象站」表示，梅雨鋒面也將提早北抬至日本附近報到，這1波影響的時間點，會落在6月17日至18日前後，日本的九州、四國及近畿等地都是降雨的大熱門區域，會有持續性且顯著性的降雨，本週有安排赴日民眾請多注意。

台灣大學大氣科學博士林得恩今於「林老師氣象站」臉書粉專表示，本週台灣天氣，分別受偏南風及太平洋高壓持續西伸增強影響，午後短暫雷陣雨發生機率仍然偏高；尤其是各地山區。

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但在此同時，梅雨鋒面也將提早北抬至日本附近報到，這1波影響的時間點，會落在6月17日、6月18日前後，日本的九州、四國及近畿等地都是降雨的大熱門區域，會有持續性且顯著性的降雨；本週若有安排前往日本洽公或旅遊的粉絲，需多留意致災性豪大雨或其它劇烈天氣的可能發生，確保安全。

據中央氣象署指出，今仍受西南風影響，但強度比昨日稍減弱，清晨至上午西半部地區及澎湖有局部短暫陣雨，預估中南部降雨會逐漸減少，由於金、馬地區因較靠近鋒面，易有短暫陣雨或雷雨，並可能出現局部較大雨勢，其他地區則為多雲到晴，午後熱力作用，北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

北部及東北部山區並有局部較大雨勢的可能；氣溫方面，預測各地高溫約32至34度，其中花、東有局部36度以上高溫出現的可能，東南部地區要留意西南風沉降造成焚風發生的機率，由於各地天氣悶熱，外出請做好防曬措施並多補充水分。

此外，氣象署今日上午7點23分對花蓮縣、台東縣發布高溫特報，受西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生的機率，今中午前後台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。花蓮縣為黃色燈號，請注意。

氣象署今日上午發布高溫特報。（圖擷自中央氣象署）

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