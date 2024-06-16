越來越熱！下週全台飆高溫 西部山區、花東當心36度高溫

未來一週各地天氣為高溫悶熱，清晨至上午西半部有零星雨，午後中部以北、宜花地區及各地山區注意午後雷雨。（圖擷自「報天氣 - 中央氣象署」）

2024/06/16 18:41

〔記者蔡思培／台北報導〕天氣逐漸炎熱，中央氣象署提醒，未來一週各地天氣為高溫悶熱，清晨至上午西半部有零星雨，午後中部以北、宜花地區及各地山區注意午後雷雨。下週五起西半部近山區、河谷等內陸及花東縱谷易有局部36度以上高溫，民眾外出要注意防曬、多補充水分。

預報員葉致均表示，未來一週全台都要留意高溫，各地溫度都約在32至34度，週三後還會上升，西半部溫度可達34至35度，東半部溫度可達32、33度。他也提醒大台北、中南部山區、花東縱谷地區下週容易出現高溫，有機會達到35度，民眾出門一定要做好防曬並補充水分。

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「報天氣 - 中央氣象署」臉書也表示，鋒面移至北部海面後，西南風常帶來晴時多雲偶陣雨天氣，若沒下雨氣溫可飆至32至34度；太陽曬一點更可飆至36度以上；花東縱谷和大台東也都因為焚風或是海風不易調節，局部出現38度以上的高溫。

氣象署表示，未來一週天氣為高溫悶熱，週一、二因為鋒面在馬祖附近，馬祖仍注意局部較大雨勢，鋒面前緣水氣多；台灣各地天氣多雲為主，清晨至上午西半部有零星雨，午後中部以北、宜花地區及各地山區注意午後雷雨。週三後，鋒面偏北遠離，中部以北、宜花地區及其他山區仍注意午後雷雨。

明天東南部仍有焚風發生機率，週五起西半部近山區、河谷等內陸及花東縱谷易有局部36度以上高溫，民眾外出注意防曬、多補充水份，慎防熱傷害。氣象署也提醒，悶熱、高溫環境下，吹冷氣是最容易的降溫方式，但吹冷氣要注意別開太冷、適時休息、調整衣著、適量飲水，以免中暑。

此外，下週四前，馬祖、金門地區仍要留意低雲或霧影響能見度，民眾搭機往返要留意航班資訊。

氣象署公布未來一週天氣趨勢圖。（中央氣象署提供）

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