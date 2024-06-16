為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

越來越熱！下週全台飆高溫 西部山區、花東當心36度高溫

未來一週各地天氣為高溫悶熱，清晨至上午西半部有零星雨，午後中部以北、宜花地區及各地山區注意午後雷雨。（圖擷自「報天氣 - 中央氣象署」）

未來一週各地天氣為高溫悶熱，清晨至上午西半部有零星雨，午後中部以北、宜花地區及各地山區注意午後雷雨。（圖擷自「報天氣 - 中央氣象署」）

2024/06/16 18:41

〔記者蔡思培／台北報導〕天氣逐漸炎熱，中央氣象署提醒，未來一週各地天氣為高溫悶熱，清晨至上午西半部有零星雨，午後中部以北、宜花地區及各地山區注意午後雷雨。下週五起西半部近山區、河谷等內陸及花東縱谷易有局部36度以上高溫，民眾外出要注意防曬、多補充水分。

預報員葉致均表示，未來一週全台都要留意高溫，各地溫度都約在32至34度，週三後還會上升，西半部溫度可達34至35度，東半部溫度可達32、33度。他也提醒大台北、中南部山區、花東縱谷地區下週容易出現高溫，有機會達到35度，民眾出門一定要做好防曬並補充水分。

「報天氣 - 中央氣象署」臉書也表示，鋒面移至北部海面後，西南風常帶來晴時多雲偶陣雨天氣，若沒下雨氣溫可飆至32至34度；太陽曬一點更可飆至36度以上；花東縱谷和大台東也都因為焚風或是海風不易調節，局部出現38度以上的高溫。

氣象署表示，未來一週天氣為高溫悶熱，週一、二因為鋒面在馬祖附近，馬祖仍注意局部較大雨勢，鋒面前緣水氣多；台灣各地天氣多雲為主，清晨至上午西半部有零星雨，午後中部以北、宜花地區及各地山區注意午後雷雨。週三後，鋒面偏北遠離，中部以北、宜花地區及其他山區仍注意午後雷雨。

明天東南部仍有焚風發生機率，週五起西半部近山區、河谷等內陸及花東縱谷易有局部36度以上高溫，民眾外出注意防曬、多補充水份，慎防熱傷害。氣象署也提醒，悶熱、高溫環境下，吹冷氣是最容易的降溫方式，但吹冷氣要注意別開太冷、適時休息、調整衣著、適量飲水，以免中暑。

此外，下週四前，馬祖、金門地區仍要留意低雲或霧影響能見度，民眾搭機往返要留意航班資訊。

氣象署公布未來一週天氣趨勢圖。（中央氣象署提供）

氣象署公布未來一週天氣趨勢圖。（中央氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
熱爆！ 台東再創入夏40度高溫 全台前13名包辦12名
2024/06/15 14:20

熱爆！ 台東再創入夏40度高溫 全台前13名包辦12名
北台灣有午後雷陣雨！高溫上看36度 台東慎防焚風
2024/06/16 06:55

北台灣有午後雷陣雨！高溫上看36度 台東慎防焚風

日月光落實減塑減碳 邁向永續未來
梅雨鋒面提早北抬！ 氣象粉專：本週赴日旅遊留意劇烈天氣
2024/06/16 10:27

梅雨鋒面提早北抬！ 氣象粉專：本週赴日旅遊留意劇烈天氣
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播