中國人返鄉過年買不起高鐵票 綠皮火車車廂擠到爆

在中國春運期間，出現買不到高鐵票但高鐵車廂空無一人的怪象，票價較低的綠皮火車卻塞滿了返鄉民眾。（圖擷取自網路）

2025/01/23 12:51

〔編譯盧永山／綜合報導〕還有1週就是農曆春節，由於中國經濟持續低迷，如何節省過年成為熱門話題。根據《自由亞洲電台》報導，在中國春運期間出現買不到票但高鐵車廂空無一人的怪象，多個地方政府甚至發布文件，提倡文明節省節慶、抵制濫辦酒席。

中國今年的春運（春節運輸）已啟動1週，官媒《人民日報》引述中國鐵路廣州局集團指出，旅客量已累計達到1337.1萬人次，比去年同期多32.8萬人次，年增2%。但中國短影音平台抖音出現不少春運期間高鐵車廂空無一人的影片。有網友質疑，為何買票時要候補，但上車後卻沒有人。

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網友「半眉」說：「買票的時候被高鐵給騙的，我買票的時候是1等座也沒多少張，2等座也沒有多少張。結果上了高鐵以後發現整個車廂就我一個人，這個高鐵現在馬上就到下一個站了，但也是沒人的。」

網友「廣州拍攝者」説：「這是今年春運的車廂啊，高鐵車廂沒人，人都哪兒去了？不知道。跟往年春運完全是兩回事。今年你們過年是都不回家了嗎？還是説改用其他的交通方式，比如説快走、小跑，改用這樣的方式回家了呢？」

翻查中國鐵路「12306」購票平台，春節前往來多地的高鐵都要候補，但每年春節都從廣東回長沙過年的胡先生表示，身邊的朋友今年都坐火車而不坐高鐵回家。他表示，高鐵在春節前漲價，比一般火車貴好幾倍，寧願多花幾個小時也想省支出。

胡先生說：「我從廣州坐那個綠皮車到長沙要9個小時，可能100塊錢（人民幣，下同，台幣450元）已經夠了，或者100多一點點。但是如果坐高鐵要將近400塊，貴了3、4倍。（綠皮車）每年春節期間坐的人都很多，但是今年坐綠皮車的人顯得比往年更多一點，坐綠皮車擁擠很多，走道上都很多人，火車上下車門的門口啊、衛生間都站滿人，皮箱和人員都擠得滿滿的。因為經濟不好嘛，但中國政府到現在減少綠皮車開通的班次，逼迫一些收入不是很高的人為了回家，沒辦法就只能夠去買高鐵票。 」

在經濟持續低迷的情況下，雲南省鎮雄縣1月21日發布「抵制濫辦酒席的倡議書」，要求黨員、幹部帶頭抵制，並附上10個鎮村政府的舉報電話，引起熱議。另外，廣西省、河北省、四川省等地也先後發布不同的文明過節倡議書，廣西省百色市倡議發不超過20元人民幣的小額壓歲錢，在網路引起熱議。

在北京居住的黃先生表示，有留意到有關的建議，但要實施很難。黃先生說：「賺錢多就過個好年，賺錢少就勒緊褲帶過年。中國人這麽要面子，城市裡肯定20塊錢是拿不出手了。怎麽樣得給100塊吧。我發的對象不超過10個，還是在我承受範圍內的，該發的忍痛我也要給發，畢竟這是傳統，能怎麼辦呢？那我自己省點吧，苦一下自己。」

旅居澳洲的經濟學者司令表示，在春節前各地自我吹噓經濟成長達標，唱好經濟光明，明顯與提倡文明過年的做法相矛盾，相信官方是想用這種方法調整民間的情緒。

司令表示，中國經濟持續下滑，春節後可能有一批企業會裁員或倒閉，估計今年在春節過後，中國會出現新一波倒閉和失業潮。

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