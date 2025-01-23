行政院中辦業務費砍剩7萬 莊競程：無法運作 院長鼓勵堅守崗位

中央總預算遭藍白大刪，行政院中部聯合服務中心業務費只剩下7萬（記者蘇金鳳攝）

2025/01/23 12:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕藍白大刪中央總預算，影響到很多部會運作，位於台中市的行政院中部聯合服務中心受害嚴重，執行長莊競程表示，700萬的業務費被砍到只剩下7萬元，影響運作，他束手無策，幸好院長卓榮泰向他表示，要監守崗位，經費想辦法；另外行政院新聞傳播處的業務費5千多萬被砍到剩下95萬，被派駐到地方的單位業務也無法運作。

國民黨及民眾黨合作大砍行政院預算，很多部會設在中部的辦公室慘遭池魚之殃，以行政院中部聯合服務中心而言，主要工作是協調各部會、處理眾民眾陳情等，其預算多為業務費，一砍就難以運作。

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執行長莊競程表示，中心的預算去年業務費為600萬，今年編700萬，但遭砍到只剩7萬，造成水電費、5位約聘僱、環境清潔及保全的經費都沒有了。

莊競程表示，雖然他很頭痛，但院長卓榮泰鼓勵地方公務員，向他表示，要監守崗位，經費會想辦法。

另外，新聞傳播處業務費今年為5195萬元，被砍到只剩下95萬，而新聞傳播處不但本處受影響，派駐在地方的相關單位更受影響，業務根本不能推。

而外交部中部辦事處則表示，此次遭砍的預算，營運是否困難，還在評估中。

藍白刪預算，外交部中部辦事處表示，影響在評估中（記者蘇金鳳攝）

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