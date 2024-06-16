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週一留意午後雷陣雨！台東紫外線達「危險級」

週一（17日）因鋒面稍微靠近台灣，午後中部以北及東部要留意局部短暫雷陣雨。（資料照）

週一（17日）因鋒面稍微靠近台灣，午後中部以北及東部要留意局部短暫雷陣雨。（資料照）

2024/06/16 23:26

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週一（17日）因鋒面稍微靠近台灣，清晨至上午西半部地區可能有短暫陣雨，午後中部以北及東部要留意局部短暫雷陣雨；各地高溫可以來到31到35度，受西南風影響，全台空氣品質多為良好。

中央氣象署預報，週一北方鋒面稍微靠近臺灣一點，清晨至上午西半部地區可能有局部短暫陣雨，而午後在中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區仍然要留意有局部短暫雷陣雨，外出建議攜帶雨具備用。

溫度方面，各地高溫可以來到31到35度，東南部要留意焚風，高溫有機會來到36度以上，由於各地天氣悶熱，戶外活動請做好防曬並多補充水分。

天氣風險公司提醒，未來一直到週三，台灣受到鋒面前緣偏南風影響，大多是上半天多雲時晴，下半天山區有午後雷陣雨的天氣型態，外出要留意的是防曬防中暑。

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、花蓮縣、連江縣為「高量級」，台東縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。

空氣品質方面，週一受西南風影響，迎風面擴散條件較好，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

溫度方面，各地高溫可以來到31到35度，外出請做好防曬並多補充水分。（擷自中央氣象署）

溫度方面，各地高溫可以來到31到35度，外出請做好防曬並多補充水分。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、花蓮縣、連江縣為「高量級」，台東縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、花蓮縣、連江縣為「高量級」，台東縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷自空氣品質監測網）

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷自空氣品質監測網）

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