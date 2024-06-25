穿山甲媽媽尾巴背寶寶過馬路 苗縣農業處：勿騷擾

網路近期流傳一段「苗栗南庄道路出現穿山甲媽媽背小孩穿越馬路」的影片，讓網友直呼「太可愛啦！」經查證，該影片發生地為2022年的南投縣日月潭。（檔案照，圖由民眾提供）

2024/06/25 10:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕網路近期流傳一段「苗栗南庄道路出現穿山甲媽媽背小孩穿越馬路」的影片，讓網友直呼「太可愛啦！」經查證，該影片發生地為2022年的南投縣日月潭。不過，苗栗縣政府農業處也表示，穿山甲是保育類野生動物，縣內多山，常可見其身影，除請民眾不要騷擾外，也呼籲民眾勿放養、棄養犬隻，以保護穿山甲避免遭犬傷。

近期多個網路影音、社群平台，流傳一段穿山甲媽媽用尾巴背負穿山甲寶寶過馬路的影片，並表示這個珍貴的畫面出現在苗栗南庄道路，讓網友直呼「太可愛啦！」經記者查證，該支影片發生時、地，為2022年的南投縣日月潭。

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本報記者當時也有報導，南投縣魚池鄉日月潭東南岸的日月村聚落，於2022年4月14日晚間10點，有民眾經過聽見窸窸窣窣的聲音，外出查看，發現一隻穿山甲媽媽用尾巴背著穿山甲寶寶過馬路，穿山甲寶寶緊緊地趴在媽媽的尾巴上面，模樣萌翻天，民眾還主動打開車子大燈，幫這對穿山甲母子照路，目送穿山甲母子平安過馬路消失在草叢。

時任農業部長的陳吉仲當時也在臉書發文，表示「穿山甲老背少是自然現象，邀請大家共同重視原生種保育」，同時也附上農業部特有生物研究保育中心提供其研究紀錄的影片。

苗縣府農業處自然生態保育科長張葦表示，該支影片雖然並非發生在苗栗南庄，不過縣內多山，也常見穿山甲身影，因穿山甲是第二級保育類野生動物，請民眾發現時不要騷擾，若發現穿山甲有遭受危害，可通報農業處派人員前往處理。

張葦表示，近來於穿山甲救傷案例發現，不少是穿山甲的尾巴遭受犬隻咬傷的情形，因穿山甲的尾巴具保護自身、育幼及行動平衡功能，也呼籲民眾勿放養、棄養犬隻，以保護穿山甲避免遭犬傷。

當時日月村聚落民眾還開車大燈幫穿山甲母子照路。（檔案照，圖由民眾提供）

民眾目送穿山甲母子平安過馬路消失在草叢。（檔案照，圖由民眾提供）

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