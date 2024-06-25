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避免大屠殺 澎湖馬糞採捕期公告改為禁捕期公告

今年澎湖縣政府農漁局公告馬糞海膽，由採捕期改為禁捕期。（記者劉禹慶攝）

今年澎湖縣政府農漁局公告馬糞海膽，由採捕期改為禁捕期。（記者劉禹慶攝）

2024/06/25 09:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一年一度澎湖馬糞海膽即將開放採捕，今年澎湖縣政府農漁局一改往日公告，以9月1日至翌年6月30日為禁捕期，避免每年7月1日開放採捕首日，就是馬糞海膽大屠殺日的惡名遠播，同時去年宣布人工完全養殖海膽成功，並准許養殖海膽全年上市，也將驗收成果。

澎湖縣政府農漁局表示，9月1日至翌年6月30日則為禁捕期，如在禁漁期間違規採捕、處理、販賣或持有，依漁業法可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣15萬元以下罰金，請漁民、業者確實遵守，但持有合格養殖海膽業者，則能全年上市供應。

依照以往「慣例」，馬糞海膽開放採捕前夕，會有部分不肖民眾偷跑，將馬糞海膽先行在海岸邊圈養，一待開放就拿上岸，才會出現採收首日爆量情況。澎湖縣環保案件查察小組近期持續於沿近海、潮間帶、漁港執行非法漁撈及漁獲物查察，民眾倘發現不法情事，勇於提供情資，依據「澎湖縣政府獎勵檢舉非法採捕水產動植物獎金核發要點」，檢舉盜採馬糞海膽並查獲屬實者，每件發給獎金新臺幣1萬元。

農漁局表示，水產資源具有再生性，而非「取之不盡，用之不竭」，海洋生物皆須有休養與繁衍期，方能使物種生生不息，希望漁民朋友配合，遵守馬糞海膽禁漁期、最小漁獲體長、管制物種禁漁期（區）等相關規定。檢舉專線：06-9262620轉121（農漁局）、118（海巡隊）。

馬糞海膽主要食用生殖腺，現已能人工完全養殖。（記者劉禹慶攝）

馬糞海膽主要食用生殖腺，現已能人工完全養殖。（記者劉禹慶攝）

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