藍委擬修私校退場條例 私校工會批：為秃鷹掠奪校產舖路

國民黨團立委提案並經院會決議，將「私立高級中等以上學校退場條例第24條文修正草案」自教育及文化委員會抽出逕付二讀案，全國私校工會發表聲明，理事長吳忠春痛批大開民主倒車。（資料照，全國私校產業工會提供）

2024/06/25 09:52

〔記者林曉雲／台北報導〕針對國民黨團立委於今年5月10日提案並經院會決議，將「私立高級中等以上學校退場條例第24條文修正草案」自教育及文化委員會抽出逕付二讀案，全國私校工會今發表聲明，理事長吳忠春痛批此係大開民主倒車，不容許教育部及教團有表達意見的機會，在未經充分討論下倉促修法恐怕後患無窮，國民黨團以多數暴力、草率修法，恐怕是為辦學不佳私校護航，也是為私校秃鷹掠奪校產舖路，得不到社會支持與認同。

吳忠春表示，為解決少子化後中高等教育供需失衡問題，立法院於111年4月三讀通過退場條例，這個法案是歷經教育界10多年討論、廣納各方意見後才形成共識、完成立法，是化解私校教育品質惡化的安全閥，如今未見有教育團體倡議並醞釀修法，只聞大地一聲雷，憑空冒出退場條例第24條修正案，內容卻是要讓辦學不佳私校繼續苟延殘喘，讓外界很難不懷疑這項「逕付二讀」的修法動機，恐怕是在為隱身在暗處的財團開路，根本是配合私校秃鷹的逆襲行動！

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聲明指出，修正案主要新創2項制度，一是為辧學不佳私校公開徵求接辦者，二是徵求期至少一年並得延長，吳忠春表示，目前私校法人本來就可以透過各種管道徵求接辦者，根本無需立法，爭議較大的是無明定徵求期，等同授權主管機關得以行政裁量權延後私校退場時程，修正案一旦通過，不只否定了退場條例，以法律強制不良私校退場的立法目的，更讓退場條例形同癱瘓，已躺在加護病房的不良私校得以繼續延命，侵害師生權益，更有利經營權進行買賣交易，財團秃鷹也可伺機掠奪校產，私校校產的公共性及其公益性將蕩然無存。

吳忠春痛批國民黨團立委以多數暴力、倉促草率提出的這項修正案並未獲得參與退場條例立法之教育團體支持，教育部、私校及教師團體也都持反對立場，呼籲國民黨團立委應順從民意、主動撤案，或者回歸民主程序，先辦理公聽會、廣納各界意見後再按部就班修法，若仍堅持悖離民意、一意孤行，全民應予讉責。

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