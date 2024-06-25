逢暴雨就積淹水中斷 新北板橋新興橋下板城路抽水換新招

新北市板橋區新興橋下地勢低，易因豪雨積淹水。（新北市水利局提供）

2024/06/25 10:13

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市板橋區新興橋下的板城路為連接台65號快速道路通道，及板橋區清潔隊車輛工作區域，因地勢低窪，排水箱涵排水能量受下游湳仔溝水位控制，瞬間豪雨時易積水，台65匝道開通後也曾受積水封閉道路，進而影響交通及環保車輛運作，新北市水利局「發揮創意」，採離散式分布抽水井策略，在易造成積水的3個關鍵瓶頸處，各設置1座抽水井，以機械輔助重力排水方式，總計增加5台抽水機共1cms（既每秒1噸的水）抽水能量，加速解決橋下積淹水困境。

水利局長宋德仁表示，台65匝道開通後，板橋新興橋下板城路已成為交通要道，因此區域地勢低窪，高程與雨水排往的湳仔溝渠底接近，往年時有積水問題，去年8月20日午後強降雨，板橋尖峰30分鐘累積雨量高達62.5毫米，超過排水設施保護標準，瞬間強降雨造成新興橋下積水，考量該區域低窪自然排水不易，經工程人員腦力激盪，在3個容易造成積淹水瓶頸處各設置1座抽水井，加強機械排水能力。

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宋德仁指出，水利局為積極協助改善新興橋下積淹水問題，邀集專家及相關單位進行分階段排水工程改善，第一階段於去年9月25日啟動1號抽水井工程，於清潔隊車輛工作場內配置3台抽水機共0.45cms抽水量，加強排水能量。

第二階段，於113年1月24日同時啟動2、3號抽水井工程，2號抽水井設置於新興橋下第十河川分署聯絡道路涵洞，配置1台0.25CMS抽水機，將涵洞低窪處積水抽排至板城路較高處，利用道路側溝往湳仔溝排放，3號抽水井設置於排水箱涵連接湳仔溝出口瓶頸處，配置1台0.3CMS抽水機，以加快雨水排放至湳仔溝。

水利局表示，增設的3座抽水井共5台抽水機，已於6月16日全部完工，預期將可正面迎戰極端氣候對新興橋下低窪區域的積淹水挑戰。

新北市水利工程人員發揮創意，在關鍵地點增設3處抽水機，以機械輔助重力排水方式解決。（新北市水利局提供）

新北市水利局於清潔隊資源回收場內1號機施工中。（新北市水利局提供）

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