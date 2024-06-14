連淹4天！建案施工阻礙排水 台南觀亭街淹成水路

台南中西區觀亭街、中成路一帶在端午節後因間歇大雨連淹4天。（民眾提供）

2024/06/14 16:10

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市中西區觀亭街、中成路一帶在端午節後因間歇大雨連淹4天，60戶受影響！水利局說，建商預壘樁施工灌漿工程阻礙既有水路造成淹水，緊急調派3英吋抽水機協助順利退水。工務局回應，將督促建商派員到現場改善。

台南中西區觀亭街、中成路因為瞬間強降雨，排水溝宣洩不及，導致淹水甚至淹浸屋內；周邊大樓住戶地下停車場也瞬間灌入雨水，讓人措手不及。赤崁里長陳永菁說，附近建商正在進行工程，唯一排水系統遭堵住，從端午節連假結束後，逢雨必淹。

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今天上午整條觀亭街再度成為水路，水深一度淹到大腿，居民涉水出門，連日灌進屋內的雨水挾帶泥沙，根本來不及清又再下起雨來，民眾反映，「20年不曾有過這樣，往地下停車場空間樓梯更是彷彿瀑布般，只能一再跟里長反映再反映。」

陳永菁說，端午連假後連淹4天，發現是一旁建商正在進行工程，將唯一排水系統擋住，住了30多年從沒有淹過水，如今卻一下雨就淹到大腿；她怒控建商漠視不理，工務局會勘視而不見。

台南工務局建管科長蔡亨旺說，建商施工影響到公共溝渠，已違反《建築法》68條將依法裁罰，可處1萬8000元以上9萬元以下罰鍰，同時將督促建商派員至現場進行改善。

水利局說，建商預壘樁施工灌漿工程阻礙觀亭街側溝連通中成路箱涵的屋下既有水路，造成淹水，上午緊急調派抽水機協助順利退水，並要求建商打除阻礙物。

台南中西區觀亭街周邊大樓地下停場水淹成災。（民眾提供）

台南觀亭街一帶因建商預壘樁施工灌漿工程阻礙既有水路造成淹水。（民眾提供）

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