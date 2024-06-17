7/1起未投保傷害險不可租借YouBike 2.0E 桃市近3成會員未投保

桃園市YouBike正在進行1.0拆轉2.0系統，目前共投入900輛電輔車。（記者鄭淑婷攝）

2024/06/17 16:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕北北桃3市自今年7月1日起，共推公共自行車傷害險投保新制，若未完成投保將不可騎乘YouBike 2.0E電輔車，騎乘2.0也須投保或完成投保意願調查，桃市府交通局表示，桃園市投保率為72.5%，未完成投保的都是舊會員，主要原因包括拒絕提供個人資料、不了解投保資訊等，除了持續宣導，13日已針對未投保的民眾發送簡訊通知。

交通局表示，桃園市自2018年推行免費公共自行車傷害保險，並於2019年12月1日起規定新會員註冊時，填寫個人資料即自動加保，截至目前投保率達72.5%，而今年1月起桃園全市站點皆有YouBike 2.0新系統，並持續進行1.0拆轉2.0系統，預計今年10月關閉1.0系統，屆時桃園市將全數完成升級。

請繼續往下閱讀...

交通局表示，桃園市目前投入900輛電輔車，升級2.0系統完成後，預計會增加至1490輛，考量電輔車騎乘較省力，且可更輕鬆提升車速，因此規定7月1日起會員須完成投保，才可租借電輔車；而YouBike 2.0則須投保或完成投保意願調查，才可租借。

交通局表示，近30%未投保的都是舊會員，經問卷調查主要原因包括拒絕提供個人資料投保、不了解投保資訊等情形，5月起持續加強宣導投保的重要性，也製作宣傳圖卡，轉請里辦公處協助宣導，每天都有新增的投保數，13日針對尚未投保的民眾另寄發簡訊通知，可至YouBike官網或手機APP之公共自行車傷害險專區，免費投保及查詢投保情形，請尚未投保的民眾儘速投保，避免新制上路後，因無法租借影響騎乘權利。

交通局統計，截至4月桃園市會員數約98萬6830人次，今年1到4月傷害險理賠件數累計6件，累計理賠金額約104萬6800元。

桃園市YouBike正在進行1.0拆轉2.0系統，目前共投入900輛電輔車。（記者鄭淑婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法