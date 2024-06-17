台南七股海鮮節7/6-8/24登場 挖文蛤體驗首收費

台南七股海鮮節最受親子歡迎的「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」邁入第18年，每年湧入上萬民眾體驗。（南市觀旅局提供）

2024/06/17 16:46

〔記者王姝琇／台南報導〕「2024台南七股海鮮節」將於7月6日至8月24日舉辦，今年持續推出觀光赤嘴園挖文蛤體驗、揪團遊七GO、七股七寶宴、社區農漁特產展售等精采系列活動。

觀旅局長林國華表示，台南七股海鮮節系列活動，最受親子歡迎的「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」邁入第18年，今年將於7月6、7、20、21日舉辦，共4場次，為避免往年高重複報名率且放棄未參與活動的狀況，首次採收費辦理，每人50元報名費，每天限量3500人下水體驗。

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邁入第13屆的「2024台南七股海鮮節」將於7月6日登場，市府觀旅局今天舉辦活動宣傳，開場由七股區大文國小帶來精采的烏克麗麗表演，總舖師陳振東現場更帶來用「七股七寶」虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蝦和牡蠣所烹調出的七寶宴豐盛佳餚；並宣布將於8月24日在七股鹽山席開120桌，超值回饋價每桌5500元，7月30日9點起開放網路預約。

市長黃偉哲表示，炎炎夏日就要來台南七股海鮮節，每年增加活動場次都報名秒殺，不僅好玩，還能吃到美味海鮮、欣賞美麗的濱海風景，非常適合親子旅遊，敬請把握報名時間，不要錯過。

另系列活動祭出共5梯次的「揪團遊七GO」五大主題一日遊，包括「濕地與鹽田探秘之旅」、「七股養殖漁業與藝術之旅」、「溪南休閒農業區樂活行」、「篤加白蝦與聚落文化探索之旅」以及「鹽埕白金潟湖行」，邀民眾走訪在地魅力景點、體驗農漁村樂趣，感受七股人文特色。

觀旅局補充說明，今年觀光赤嘴園挖文蛤體驗首次採收費報名，民眾線上報名後至7-ELEVEN門市ibon付款取票，於預約日前往六孔碼頭活動現場出示票券即可下水；體驗時間預計為下午3點30分至5點30分，依現場潮汐情況開放。活動四天現場還有佳里商圈店家，及約20攤在地業者擺設的社區農漁特產，邀請遊客順道品嚐海鮮及購買伴手禮。

台南七股海鮮節最受親子歡迎的「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」邁入第18年，每年湧入上萬民眾體驗。（南市觀旅局提供）

七股七寶宴將於8月24日在七股鹽山席開120桌。（記者王姝琇攝）

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