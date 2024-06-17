高鐵通勤族回籠 彰化站運量明顯增加

高鐵彰化站有免費停車場，現在一位難求，有些車主停在人行道上。（記者顏宏駿攝）

2024/06/17 16:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕目前高鐵共有12個車站，彰化站營運9年來運量始終墊底，頻頻被網民酸「最廢的車站」、「最該拆除的車站」，但你知道嗎？近一年，彰化站的乘客數激增，每月進出站人次，1年內從近4000人，到現在已近5000人，主要原因是很多通勤於台中和南彰化的上班族，選擇坐高鐵，一趟才10分鐘，票價125元，很多人選擇住鄉下，坐高鐵上班。

中小企業信保基金董事長的魏明谷天天搭高鐵到台北上、下班，他說，跟他一樣的人越來越多，其中又以到台中上班的人最多，高鐵對台中上班族來說「像捷運」，很多聰明的台中人，趁現在房價高檔，把台中的房子賣掉，選擇搬回鄉下照顧年邁的父母，白天再坐高鐵上、下班。

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他說，網民酸「彰化站最廢」，他卻認為，彰化站造福很多鄉下的「高鐵通勤族」，他們從南彰化各地開車到位於田中的高鐵站，把車子停在高鐵站旁的免費停車場，坐高鐵到台中才10分鐘，再坐捷運或公車進辦公室。也有部分是坐台鐵上下班，現在改搭高鐵，畢竟時間就是金錢。

魏明谷所指的高鐵免費停車場是彰化站旁邊的高鐵公園停車場，這裡每日約可停近千輛的車子，過去空空蕩蕩，但因為「高鐵通勤族」增加，現在一位難求，許多停車亂象出現，必須出動員警協助取締。

高鐵彰化站運量始終墊底，原因之一為它位於彰化東南角，地理位置並不好，交通不方便，其周邊的田尾、北斗、二水、社頭……多為農業鄉鎮，乘客基礎並不多，而員林市人口雖有12萬人，開車到高鐵彰化站也要20分鐘，其次彰化站班次較少又沒有與台鐵共構，若要往台北，不少員林人寧願坐台鐵火車到烏日高鐵站。

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